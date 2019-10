Jakutský šaman, ktorý chcel vyhnať Putina, je údajne duševne chorý

Jakutský šaman Alexander Gabyšev. Foto: YouTube video-BBC News - Русская служба Foto: YouTube video-BBC News - Русская служба

Moskva 3. októbra (TASR) - Jakutský šaman Alexander Gabyšev, ktorý sa pred časom vydal pešo do Moskvy, abyprezidenta Vladimira Putina, nie je dostatočne duševne spôsobilý na to, aby mohol predstúpiť pred súd. Oznámili to vo štvrtok jeho právni zástupcovia, ktorých citovala agentúra AFP.uviedla prostredníctvom aplikácie Telegram ruská skupina nazývajúca sa Galéria ochrany ľudských práv (Pravozaščita Otkrytki), ktorá ho zastupuje.Skupina však vyjadrila nesúhlas s týmto psychiatrickým posudkom, ktorý v prípade Gabyševa vypracovali po jeho septembrovom zadržaní odborníci. Podľa nej totiž nebolo možné v takto krátkom čase spoľahlivo posúdiť šamanovu duševnú spôsobilosť.Gabyšev, ktorý sa označuje za šamana, sa v marci vydal na 8000 kilometrov dlhý peší pochod z Jakutska na Sibíri do Moskvy, aby "vyhnal" ruského prezidenta Vladimira Putina a obnovil "vládu ľudu".Pochod do Moskvy mal podľa jeho plánov trvať dva roky. Na ceste sa k šamanovi pridávali viacerí jeho prívrženci. Až do zadržania políciou, ku ktorému došlo 19. septembra na pomedzí Buriatskej republiky a Irkutskej oblasti, prekonal Gabyšev asi 3000 kilometrov.Deň po zadržaní ho previezli do Jakutskej republiky, kde sa podľa tlačovej správy miestneho ministerstva zdravotníctva podrobil psychiatrickému vyšetreniu v klinike v hlavnom meste Jakutsk."V sprievode príslušníkov FSB, odviedli Gabyševa na psychiatrické oddelenie," uviedla Galéria ochrany ľudských práv. Dodala, že šaman sa tam podrobil vyšetreniam duševného stavu, ktoré absolvoval proti svojej vôli.Gabyševovi právni zástupcovia uviedli, že šamanovo zdravie čoskoro nanovo posúdia nezávislí experti. Zároveň informovali, že šaman je obvinený z toho, že verejnosť vyzýval na extrémne aktivity.