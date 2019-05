Jalonen je pyšný na tím, Kakko získal za 13 mesiacov tretie zlato

Fínsky supertalent Kaapo Kakko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. mája (TASR) - Hokejové MS na Slovensku otvoril v košickej vetve súboj Fínska s Kanadou a rovnaké dva tímy v nedeľu aj šampionát uzavreli. "Suomi" v oboch prípadoch zvíťazili navlas rovnakým výsledkom 3:1, samozrejme, finálový triumf v Bratislave mal pre Fínov oveľa vyššiu cenu. Do svojej zbierky pridali tretie zlato a štrnástu medailu zo svetových šampionátov.Po finálovom súboji sa hovorilo najmä o dvoch mužoch. O kapitánovi Markovi Anttilovi, ktorý bol pri takmer všetkých dôležitých góloch fínskeho mužstva vo vyraďovacej fáze, pričom dvoma zásahmi skolil v nedeľu aj Kanaďanov. Druhým hrdinom bol brankár Kevin Lankinen. Ten v súboji o zlato čelil neskutočnej kanonáde, zo 44 pukov, ktoré na neho smerovali, však pustil za svoj chrbát iba jeden po sóle obrancu Sheu Theodorea.komentoval fínsky úspech Lankinen.Svoje brankárske umenie predviedol už v semifinálovom dueli s hviezdami nabitou zbornou. Rusom nedovolil streliť ani gól a Fíni gólom Anttilu vyhrali 1:0. Dvadsaťštyriročný Lankinen chytal v uplynulej sezóne na farme Chicaga v Rockforde, svojimi výkonmi na MS však manažmentu Blackhawks ukázal, že je zrelý na NHL. Po finále iba ťažko hľadal slová.citoval Lankinena MTV Uutiset.Fíni zopakovali triumf z MS 2011, ktoré sa konali tiež v Bratislave. Aj vtedy ich viedol tréner Jukka Jalonen. Kým pred ôsmimi rokmi mal však v mužstve osobnosti ako Mikko Koivu, Tuomo Ruutu či Mikael Granlund, tentoraz dokázal získať titul so skupinou málo známych, medzinárodne neskúsených hokejistov. Päťdesiatšesťročný kouč preukázal cit pre výber hráčov a dokázal skvele pripraviť mužstvo na rozhodujúce vyraďovacie súboje. Vo finále sa fínski hráči aj v trojici obetavo vrhali do kanadských striel, vytláčali súpera k mantinelom, pred Lankinenom vytvorili nepriepustnú hrádzu tiel.vyznal sa Jalonen na pozápasovej tlačovej konferencii:Výnimočnú sezónu má za sebou fínsky útočník Kaapo Kakko. Hoci iba v polovici februára oslávil 18. narodeniny, už v tomto mladom veku má na konte tri zlaté medaily z MS všetkých vekových kategórií. V priebehu 13 mesiacov triumfoval s národným tímom na MS do 18 rokov, MS do 20 rokov aj na šampionáte dospelých, pričom na všetkých troch turnajoch hral významnú úlohu. Minulý rok na MS "18" v Rusku patril medzi najproduktívnejších hráčov, na juniorských MS v Kanade na prelome rokov strelil víťazný gól Fínska vo finále s Američanmi a na šampionáte na Slovensku bol so šiestimi presnými zásahmi najlepším strelcom svojho tímu. Krídelník TPS Turku napodobnil kanadského útočníka Connora McDavida, ktorý zavŕšil unikátny zlatý hetrik pred tromi rokmi, mal však vtedy o rok viac. Takéto zlaté triple dosiahli v celej histórii iba šiesti hráči na svete.Kakka pred šampionátom pasovali odborníci za dvojku tohtoročného draftu NHL, svojimi výkonmi na MS však zatienil predpokladanú jednotku Američana Jacka Hughesa. Zástupcovia New Jersey, ktorí budú na júnovom drafte vo Vancouveri voliť ako prví, budú mať veľmi ťažkú voľbu.vyhlásil Jalonen.citoval fínskeho trénera oficiálny web NHL.