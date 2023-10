Jaloveckú dolinu v Západných Tatrách uzavrú pre rekonštrukciu chodníkov, nosné trámy im doviezol vrtuľník (foto)

Spoločnými silami vymenia mostíky

Zvýšenie bezpečnosti na trase

19.10.2023 (SITA.sk) - V sobotu 21. októbra uzavrú v Západných Tatrách prechod Jaloveckou dolinou. Ako informoval Patrik Pajta z občianskeho združenia Hikemates, dôvodom je havarijný stav tunajších mostíkov, ktoré podstúpia rekonštrukciu.V spolupráci s Horskou záchrannou službou (HZS) Správou Tatranského národného parku (TANAP ) mostíky opravia aktivisti z Hikemates „O zničených mostíkoch nás informovali členovia nášho klubu, preto sme oslovili HZS a Správu TANAP-u aby sme ich spoločnými silami vymenili za nové. Tie by mali slúžiť verejnosti ďalších 10 až 15 rokov," vysvetlil Pajta.Postupne opravia šesť mostíkov na výstupovej trase vedúcej na vrch Baníkov. „Oprava chodníka vrátane mostíkov zvýši bezpečnosť turistov na tejto trase a zároveň uľahčí prácu záchranárov tým, že ich prístup k zranenému v prípade zásahu bude plynulejší, rýchlejší a následný transport bezpečnejší pre zraneného, aj pre samotných záchranárov," doplnil riaditeľ HZS Marek Biskupič Jalovecká dolina je jednou z mála dolín, ktorou nevedie prístupová cesta. Nosné trámy niektorých mostíkov vážia viac ako pol tony, preto pri obnove využili aktivisti aj výpomoc vrtuľníka, ten už začiatkom tohto týždňa navozil materiál a drevené trámy do doliny. Uzávera Jaloveckej doliny bude trvať až do odvolania.