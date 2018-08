Jamajčan Bailey predĺžil zmluvu s Leverkusenom do roku 2023

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Leverkusen 19. augusta (TASR) - Jamajský futbalový krídelník Leon Bailey predĺžil zmluvu s bundesligovým Bayerom Leverkusen až do roku 2023. Klub to potvrdil v nedeľu na oficiálnom webe.Dvadsaťjedenročný Bailey prišiel ku "farmaceutom" v januári 2017 z Genku a v 44 zápasoch strelil 12 gólov. Podľa agentúry DPA ho sledovalo viacero európskych klubov, on sa ale rozhodol zostať v klube víťaza Pohára UEFA z roku 1988.