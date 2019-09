Jamajčanka Fraserová-Pryceová zabehla najrýchlejší čas v histórii MS

Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová zabehla v Dauhe najrýchlejší čas v histórii rozbehov na majstrovstvách sveta v atletike v disciplíne 100 m. Tridsaťdvaročná veteránka si pripísala čas 10,80 s. Dauha 28. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha 28. septembra (TASR) - Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová zabehla v Dauhe najrýchlejší čas v histórii rozbehov na majstrovstvách sveta v atletike v disciplíne 100 m. Tridsaťdvaročná veteránka si pripísala čas 10,80 s. Druhým najrýchlejším časom 10,85 sa v rozbehoch prezentovala reprezentantka Pobrežia Slonoviny Marie-Josée Ta-Louová. Tá si vytvorila osobný rekord 10,85, keď o jednu stotinu sekundy vylepšila čas z finále MS 2017, kde získala striebro.Úradujúca olympijská víťazka Elaine Thompsonová zvíťazila vo svojom rozbehu v čase 11,14. Nepresvedčivý výkon ukázala obhajkyňa zlata Tori Bowieová z USA, ktorá v treťom rozbehu obsadila až tretiu priečku v čase 11,30, no postúpila ďalej.V behu ma 800 m mužov nenastúpil v sobotu do rozbehov vedúci muž tohtoročných svetových tabuliek Nijel Amos z Botswany. Dôvodom by mali byť problémy s achilovkou.