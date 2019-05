James Rodriguez by sa mal v lete vrátiť do Realu Madrid

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 3. mája (TASR) - Kolumbijský futbalový reprezentant James Rodriguez by sa mal po dvojročnom hosťovaní v Bayerne Mníchov v lete vrátiť do Realu Madrid. Podľa španielskeho denníka Marca Bavori nevyužijú opciu a neinvestujú 42 miliónov eur potrebných na to, aby získali 27-ročného stredopoliara na riadny prestup.James Rodriguez prišiel do Bayernu v roku 2017, v tejto sezóne pod vedením trénera Nika Kovača stratil stabilné miesto v základnej jedenástke. Kolumbijčan je momentálne zranený a Bayernu nepomôže ani v sobotňajšom bundesligovom dueli proti Hannoveru 96. Informovala o tom agentúra DPA.