Ján Čarnogurský vidí vo vedení Kresťanskodemokratického hnutia Vladimíra Palka

Bolo by užitočné

Druhý neúspech

8.3.2020 (Webnoviny.sk) - Jedna z bývalých dôležitých postáv Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Vladimír Palko by mohol byť vhodným kandidátom na post predsedu strany. Agentúre SITA to povedal zakladateľ a prvý predseda KDH Ján Čarnogurský v odpovedi na otázku, koho vidí v priestore kresťanskej demokracie ako vhodného kandidáta na post šéfa hnutia.„Vidím tam Vladimíra Palka,“ uviedol Čarnogurský. Samotný Palko sa ku KDH nechcel vyjadrovať. Povedal, že ho „samozrejme“ nikto neoslovil. Kresťanskí demokrati neprekročili vo februárových voľbách hranicu piatich percent a zostali pred bránami parlamentu. Predseda KDH Alojz Hlina sa preto funkcie šéfa hnutia ihneď po voľbách vzdal.Ján Čarnogurský považuje za „smutné“, že sa KDH nedostalo do parlamentu, pretože by podľa neho bolo v parlamente užitočné. Ako ďalej uviedol, dôvodom neúspechu KDH vo voľbách je „celková politika za posledné roky". Nechcel však povedať, aký podiel na neúspechu má dnes už bývalý šéf hnutia Hlina.Na Palkovi okrem iného Čarnogurský ocenil skúsenosti. „Má formát na to, aby KDH vytiahol. Má skúsenosti, bol ministrom vnútra a úspešným. Z titulu ministra alebo funkcionára KDH prichádzal do styku so zahraničím. Na predsedu KDH nestačia iba vnútroštátne skúsenosti,“ zdôraznil Čarnogurský a dodal, že Palko je tiež autorom knihy o stranách kresťanskej demokracie v Európe – Levy prichádzajú, ktorá je medzinárodne úspešná.Z KDH Palko odišiel v roku 2008 spolu s Františkom Mikloškom, Rudolfom Bauerom a Pavlom Minárikom. Hovorili vtedy, že KDH je neobnoviteľné a stranícke štruktúry zachvátil politický pragmatizmus a oportunizmus.Palko agentúre SITA povedal, že dnes sa ku KDH nechce vyjadrovať. „Odišli sme odtiaľ pred dvanástimi rokmi, upadli sme vtedy do nemilosti, lebo sme nechceli ísť do vlády so Smerom. A veď sa tam nič nezmenilo na vzťahu voči nám,“ doplnil.O novom šéfovi KDH sa rozhodne na sneme 14. marca v Ružomberku. Kresťanských demokratov dočasne vedie Pavol Zajac. Podľa informácií agentúry SITA je zatiaľ v „závislosti od okolností" otvorená aj kandidatúra Hlinu.KDH zostáva mimo parlamentu už druhé volebné obdobie. V roku 2016 po neúspechu v parlamentných voľbách odstúpil vtedajší predseda Ján Figeľ. Teraz ihneď abdikoval predseda Hlina. Kresťanskí demokrati získali vo voľbách 4,65 percenta hlasov.Pre porovnanie v roku 2016 dalo KDH hlas takmer 129-tisíc oprávnených voličov, v sobotu 29. februára im vyjadrilo podporu vyše 134-tisíc oprávnených voličov.