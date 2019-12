Ján Koleník: Prežime Vianoce tým, že sme spolu

Na archívnej snímke slovenský herec Ján Koleník. Foto: TASR Na archívnej snímke slovenský herec Ján Koleník. Foto: TASR

Bratislava 26. decembra (TASR) - Priniesť divákom zimnú romantickú komédiu, ktorá na Slovensku dlhodobo absentuje, bolo zámerom tvorcov filmu Šťastný nový rok. Vo výnimočnom hereckom obsadení filmovej novinky, ktorú podľa scenára producentky Adriany Kronerovej nakrútil jej syn, režisér Jakub Kroner, figuruje aj Ján Koleník. Pre člena Činohry Slovenského národného divadla (SND) a seriálového herca je to premiéra na filmovom plátne."Romantická komédia nie je moja šálka kávy, do kina na ne nechodím, ale niektoré, čo som videl v telke, sa mi páčili. Minulé Vianoce som dokonca videl poľskú komédiu, ale priznám sa, že som sa na to pozeral cez to, že aj my ideme niečo také nakrúcať, chcel som pochytiť náladu," povedal pre TASR Koleník. V Šťastnom novom roku stvárňuje nového majiteľa hotela, ktorý sa však zatají. Aby mal možnosť viac spoznať hotelový personál, vymení sa so svojím šoférom. "Na základe tejto výmeny možno objaví aj svoje súkromné šťastie," naznačuje herec, ktorého romantický hrdina sa zahľadí do Táne Pauhofovej.Diváci ho uvidia tiež koncertovať s gitarou na Hrebienku a spievať klasiku Johna Lennona Happy Xmas (War Is Over). "Dostal som za úlohu sa naučiť na gitare túto pesničku. Povedal som, jasné, veď to sú štyri akordy, to každý pozná. Môj kolega z divadla Danko Fischer mi aj požičal gitaru na doma, mne zmeraveli prsty, otlaky som dostal. Hovorím si, toto nedám ani za rok, nie za dva týždne. S ovisnutými ušami som šiel za režisérom, že to musíme vymyslieť inak," priznal Koleník, ktorý napokon zvládol len pár akordov, ostatné sa dohralo v štúdiu. "Ale spieval som naživo, našťastie sa to dalo okabátiť," priznal s úsmevom herec. Vďaka tejto scéne i celému filmu sa ocitol prvýkrát na Hrebienku: "Zhŕkli sa tam zrazu všetci ľudia, ktorí na Hrebienok išli, nielen komparzisti. Vznikla tam super atmosféra. Myslel som si, že sa budem trošku aj hanbiť s tou gitarou, lebo tam boli aj turisti, ale začali s nami tlieskať. Nič lepšie sme si nemohli priať, všetko v tom filme sa nakoniec vykryštalizovalo k pozitívnemu."Herci si na nakrúcaní romantickej komédie, ktorá je v kinách od 5. decembra, užili aj zimné radovánky. "Nesánkoval som sa možno 30 rokov, vďaka tomuto filmu som toho toľko zažil," pochválil sa Koleník, ktorý v novembri oslávil štyridsiatku. Rodák z Banskej Bystrice prezradil aj to, že celý november prehováral svojich najbližších, aby tohtoročné Vianoce strávili uňho v Bratislave. "Už to u mňa skončilo, chcem byť na Vianoce trocha dynamickejší. Mňa vôbec nebaví vysedávať ani vylihovať pri telke, ani sa prejedať. Dokonca mame zakazujem, nech už nepečie šestoraké, ale stačia dvojaké koláčiky a nech nie sú štyri chody, ale nech je iba jeden, dva. Mám rád rybu, šalát, kapustnicu, kde sú aj huby, klobása, také tie naozajstné dobré veci. Ale všetkého s mierou," prízvukuje herec s tým, že si rád dopraje aj prechádzku na čerstvom vzduchu."Hlavne nech nie sú Vianoce o behaní po obchodoch, ani o darčekoch. Sám tomu vzdorujem a všetci vedia, že odo mňa nemajú nič čakať a nečakám ani ja. A vôbec to nie je skúpe ani neromantické. Je to o tom - prežime Vianoce tým, že sme spolu," odkazuje Koleník, ktorý záver roka prežije pracovne. Silvestrovať bude v Činohre SND. Tá posledný deň roka 2019 uvedie súčasnú britskú komédiu Celé zle.