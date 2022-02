Ján Kováčik zostáva prezidentom SFZ aj ďalšie štyri roky, zvolený bol jednohlasne

Prezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na ďalšie štyri roky bude doterajší šéf Ján Kováčik . Delegáti piatkovej konferencie SFZ ho zvolili do funkcie na nasledujúce štvorročné obdobie už štvrtýkrát za sebou. Post prvého muža slovenského futbalu zastáva od konca septembra 2010.

Najviac si ho váži

Volebná konferencia

Zvolený jednohlasne

25.2.2022 (Webnoviny.sk) -Na rokovaní v Senci sa zúčastnilo všetkých pozvaných 87 delegátov s právom hlasovať, zastupujúcich oblastné a regionálne zväzy, profesionálny futbal a ženský futbal, futsal, trénerov, rozhodcov a hráčov.Ján Kováčik dostal hlas od všetkých delegátov. Hlasovalo sa verejne - ako aj pri ostatných funkciách, na ktorých bol počet kandidátov totožný s počtom volených miest - a stačila mu nadpolovičná väčšina hlasov."Toto zvolenie si vážim najviac z doterajších. Je pre mňa cťou, že v tomto ťažkom období som od vás dostal dôveru na nasledujúce obdobie," povedal staronový prezident na webe futbalsfz.sk."Žijeme zložité obdobie, v spoločnosti panuje napätie a nervozita. Zopakujem, čo som povedal aj pri predchádzajúcich zvoleniach: neviem garantovať športový úspech, ale budem s mojím tímom robiť všetko pre to, aby sme vytvorili pre naše reprezentácie najlepšie podmienky. Už teraz sú porovnateľné s tými najlepšími. Najdôležitejšia úloha v najbližších štyroch rokov je urobiť všetko pre to, aby sa rozšírila naša členská základňa, aby sme urobili čo najviac pre deti a mládež. Mám motiváciu dokončiť tie projekty, ktoré nie sú dokončené, a sú tu aj nové. Mám ešte chuť a energiu, cítim sa na to," dodal Ján Kováčik.Na volebnej konferencii sa rozhodlo aj o novom zložení výkonného výboru, delegáti schválili rozpočet zväzu aj spoločnosti SFZ Marketing, spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa paragrafu 69 zákona o športe, doplnili a zmenili stanovy SFZ.Počas rokovania udelili Zlatý odznak SFZ za dlhoročnú prácu v prospech slovenského futbalu Jurajovi Jánošíkovi. Následne po úprave stanov SFZ v zmysle odporúčaní FIFA resp. UEFA došlo konferenciou k povereniu na výkon činnosti členky VV SFZ pre marketing a strategické plánovanie pre Máriu Berdisová. Exekutíva SFZ bude mať 15 členov.Za viceprezidenta SFZ za profesionálny futbal bol zvolený jednohlasne Ivan Kozák , prezident ÚLK. Na funkciu po odchádzajúcom Dušanovi Radolskom kandidovali bývalý reprezentačný tréner Ladislav Jurkemik a klubový funkcionár, podpredseda ÚFTS Róbert Rybníček Delegáti zvolili pomerom hlasov (pri jednom neplatnom) 46:38 trénerského matadora Ladislava Jurkemika. Obdobná situácia bola aj pri zástupcovi hráčov.Po dvoch rokoch sa zopakoval súboj dvoch ešte nedávnych aktívnych futbalistov Tomáša Medveďa a Jána Muchu . Skrátený mandát obhájil Medveď, dostal 49 hlasov, jeho súper 30, osem delegátov sa na voľbe nezúčastnilo.