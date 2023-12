Ján Kubiš nepohrdne pod vianočným stromčekom knihou a hudbou, mariáš vymenil za Čierneho Petra

Kapor alebo rezne?

Najlepším darčekom kniha

24.12.2023 (SITA.sk) - Kandidát na prezidenta Ján Kubiš sa aj tento rok chystá na pravidelné vianočné rituály. Začína kúpou vianočného stromčeka tak, aby sa zmestil do izby a aby bol dosť, ale nie príliš hustý. „Tu začína prvá diskusia s manželkou, ale napokon sa vždy zhodneme," povedal pre agentúru SITA Ján Kubiš.Ďalším krokom je jeho umiestnenie do stojanu, aby stál rovno. „Napokon prichádza na rad rozmotávanie a umiestnenie svetelných reťazí, ktoré po Vianociach vždy dokonale zložím, ale potom ich nejaký vianočný škriatok domotá a ja ich za príslušného slovného doprovodu z mojej strany musím rozmotať,“ doplnil Kubiš.V ostatnej dobe zdobenie stromčeka prebieha s vnukom, pričom si obaja pochvaľujú, že majú dosť ozdôb, aby nahradili tie, čo im spadli a rozbili sa.Vlastná večera prebieha u Kubišovcov v sviatočnej atmosfére a v pokoji. „Pokiaľ som však uvaril kapustnicu tak, aby nebola príliš štipľavá, pokiaľ sa príliš nevnucujem s rybacou polievkou tak, ako ju tradične robila moja mama a pokiaľ sa tvárim príslušne nadšene, že mám rád aj kapra, keď ja mám ďaleko radšej rezne," povedal Kubiš.Za mlada sa vybral Ján Kubiš aj na polnočnú omšu, dnes je to už výnimočné. „No a v minulosti to bola tiež pravidelná hra kariet - mariáša so svokrom a švagrom, kde som k radosti všetkých, až na mňa, pravidelne prehrával a teda aj platil. To však ideme nahradiť s vnukom Jankom hrou na Čierneho Petra, kde sa opäť predpokladá, že prehrám, čo prirodzene nemienim sklamať. Takže pohoda," konštatoval s úsmevom Kubiš.Pre bývalého ministra zahraničných vecí a prezidentského kandidáta je odjakživa najlepším vianočným darčekom kniha.„Od beletrie až po odbornú literatúru a publikácie o umení, a tiež hudobné nosiče a aparatúra. Viem, ako ma kedysi potešil môj prvý gramofón a nedávno zas zvuková aparatúra s dobrými reproduktormi, takže teraz si počúvam, čo chcem a kedy chcem cez sociálne siete v dobrej hi-fi kvalite. Tento rok to opäť budú knihy, len si nájsť čas na ich čítanie," uzavrel Kubiš.Agentúra SITA oslovila s prosbou o odpovede aj ďalších známych kandidátov na prezidenta SR Ivana Korčoka a Kristiana Forroa, odpovede však neposkytli.