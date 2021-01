Ján Szőllős: Kolíkovej súdna mapa nie je ideál, je to však jeden z možných krokov k reforme

Základom je reforma územného členenia

Regióny a nedostatočná infraštruktúra

Príklad z Gemera

18.1.2021 (Webnoviny.sk) -Profesijne geograf a pracovník SAV, ktorý sa dlhodobo zaoberá témou územného členenia Slovenska, víta snahu rezortu ministerky Kolíkovej o optimalizovanie územno-správneho členenia súdov, pričom túto tému považuje za veľmi dôležitú. Oceňuje aj prístup ministerky ohľadom predĺženia lehoty pripomienkovania jej návrhu predovšetkým z pohľadu sudcov, samospráv, odbornej i širokej verejnosti."Mečiarove členenie okresov, ktoré platí dodnes, sa riadilo viac politickým rodinkárstvom ako prirodzenou danosťou regiónu. Na Slovensku máme momentálne 79 okresov, niektoré z nich nemajú ani 20-tisíc obyvateľov, kým iné majú vyše 100-tisíc, čo je nespravodlivé z hľadiska prístupu ľudí k službám štátnej správy", konštatuje poslanec. Zároveň je presvedčený, že pre prirodzený rozvoj regiónov, ako aj pre efektívne čerpanie prostriedkov EÚ by sme mali v čo najkratšom možnom čase pristúpiť k verejnej debate o reforme územného členenia a verejnej správy a dať zelenú procesu reformy.Praktické i odborné skúsenosti vedú J. Szőllősa k presvedčeniu, že reforma územného členenia je východisková pre ďalšie reformy verejnej a súdnej správy. Návrh novej súdnej mapy Slovenska počíta s 30 správnymi oblasťami, ktoré v lepšej miere napĺňajú potrebu celistvosti prirodzených regiónov. Ako zdôrazňuje, "návrh ministerstva nie je ideálny, ale je to krok správnym smerom. Preto víta predĺženie doby pripomienkového konania.”Zmena územného členenia, zefektívnenie verejnej správy a investície do cestnej a dátovej infraštruktúry podľa poslanca poskytnú obyvateľom Slovenska lepšie možnosti pre život, prácu, podnikanie, čo viditeľne posilní rozvoj regiónov. Upozorňuje aj na fakt, že niektoré, najmä hornaté regióny Slovenska majú problém s nedostatočnou cestnou infraštruktúrou. "Mali sme byť už naozaj ďalej a regióny mali mať vybudované kvalitnejšie a rýchlejšie cestné spojenia. Nebol by potom taký časový problém dostať sa do vzdialenejšieho mesta a vybaviť potrebné záležitosti.” Toto pokladá za dlh posledných vlád, ktoré premrhali možnosť výraznejšie investovať do rozvoja slovenských regiónov pri stále zvyšujúcom sa trende mobility.Ako príklad toho, prečo je potrebné pri reformách brať do úvahy prirodzenosť, ráz a štruktúru regiónu J. Szőllős uvádza prípad súdu v Revúcej. Ak by sa zrušil, ako je uvedené v aktuálnom návrhu novej súdnej mapy, obyvatelia regiónu a teda aj zamestnaní sudcovia by museli dochádzať až do Rožňavy. Zrušením súdu síce neprídu sudcovia o prácu, no iné profesie, napr. Administratívni pracovníci či upratovačky v Revúcej, by zrejme o prácu prišli. V neprospech zrušenia súdu v Revúcej hovorí i stav infraštruktúry v danej oblasti. Najkratšia cesta z Revúcej do Rožňavy meria viac ako 40 kilometrov a trvá trištvrte hodinu. Nekvalitné cesty, hornatý terén, nedostatočné autobusové spojenie (nie všetci ľudia majú auto) len zložitú situáciu v regióne iba podčiarkujú. "Počúvam ľudí a tieto problémy dobre poznám, nakoľko som rodák z tohto kraja. Situácia v regióne z ekonomického, hospodárskeho a sociálneho hľadiska je nepriaznivá a nemôžeme dopustiť ďalšie znižovanie kvality života obyvateľov okresu Revúca a celého Gemera. Keby sa nanovo zadefinovali regióny, ktoré navrhujeme, mohli by fungovať ako regióny pre celú verejnú správu a v rámci nej aj pre špecializovanú štátnu správu a nemuselo by dochádzať k takým nedorozumeniam ako na Gemeri, Orave či iných regiónoch," dodáva poslanec.Informačný servis