Slovenský atlét Ján Volko postúpil do semifinále na 60 m na halových MS v Glasgowe. V siedmom rozbehu obsadil druhú priečku výkonom sezóny 6,59 s. O jeho účasti v boji o postup medzi najlepšiu osmičku sa však objavili pochybnosti, keďže si poranil lýtko. Semifinále bolo na programe už v piatok po 20.45 SEČ.





Volko nastúpil až v záverečnom rozbehu a mal troch súperov, ktorí mali mať podľa papierových predpokladov ambície pomýšľať na postup, pričom priamo postupovali traja najlepší. Dokázal zdolať dvoch, keď si o dve stotiny sekundy vylepšil najlepší čas sezóny, ktorý zabehol na národnom šampionáte v Bratislave pred dvoma týždňami.Výkon ho hneď po dobehnutí potešil. "Pred štartom som bol pokojný a maximálne skoncentrovaný na to, čo ma čaká. Do behu som dal všetko, časy potrebné na postup som vôbec nesledoval. Čas 6,59 je výborný, mám z neho radosť. Pri výskoku pred štartom som zacítil bolesť v pravom lýtku. Neviem, či išlo o kŕč alebo niečo iné, musím to dať skontrolovať," povedal podľa atletika.sk Volko, keď ešte veril, že sa stihne do večerného semifinále dať dokopy. Jeho trénerka však zhruba dve hodiny po rozbehu prejavila skepsu. "Predviedol svoj jednoznačne najlepší beh v sezóne. Skvele sme vyladili formu. Len obrovská škoda, že tie slzy teraz nie sú slzami šťastia," smutne konštatovala Naďa Bendová.

Halové MS v Glasgowe - rozbehy:



MUŽI



60 m - VII. rozbeh: 1. Ackeem Blake (Jam.) 6,55 s, 2. Ján VOLKO (SR) 6,59, 3, Imranur Rahman (Bang.) 6,64