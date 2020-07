Jančík: Sociálne balíčky sa využívali ako nástroj predvolebnej korupcie, my sa riadime Keynesovým pravidlom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vládou ohlásený sociálny balíček za pol miliardy eur sa na rozdiel od predchádzajúcich vlád prijíma v čase, keď to ekonomika potrebuje. Tvrdí to štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík , podľa ktorého to však na druhej strane znamená záväzok vlády v dobrých časoch šetriť a pripravovať sa práve na horšie obdobie.Predchádzajúce vlády to podľa neho robili presne naopak a navyše sociálne balíčky využívali ako nástroj predvolebnej korupcie."My však ideme podľa zlatého Keynesovho pravidla, ktoré hovorí, že v dobrých časoch treba šetriť a v zlých míňať. A v súčasnosti, keď ekonomika a ľudia potrebujú finančné zdroje, je podľa mňa dôležité a nevyhnutné, aby vláda aj takýmto spôsobom pomáhala ľuďom," uviedol na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva financií. Vládna koalícia ohlásila balíček sociálnych opatrení v celkovej avizovanej výške 500 miliónov eur. Zahŕňa tehotenskú dávku od štvrtého mesiaca tehotenstva, bezplatnú dopravu v autobusoch, MHD a vlakoch pre deti, žiakov, študentov, dôchodcov a vozičkárov, zrušenie doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov, dôchodcov a ZŤP, trinásty dôchodok v limitovanej výške a dvojnásobný daňový bonus na deti do 15 rokov výmenou za zrušené obedy zdarma.