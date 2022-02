Jančová pri debute v Pekingu nedokončila obrovský slalom, premiéra jej celkom chutila

Vypadla v hornej tretine trate

Premiéra jej celkom chutila

7.2.2022 - V pondelok si debut pod piatimi kruhmi odkrútila slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Rebeka Jančová. Stále iba 18-ročná lyžiarka v obrovskom slalome žien dosiahla v prvom kole 48. najlepší čas so stratou deviatich sekúnd na líderku Saru Hectorovú zo Švédska.V druhej jazde však vypadla a premiérový výsledkový zápis na ZOH pri jej mene chýba. "Prvé kolo bolo veľmi náročné. V niektorých bránkach som stratila veľa času, dosť som ich podišla," povedala Jančová podľa oficiálneho webu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).V porovnaní s pretekmi Svetového pohára druhé kolo neabsolvuje len najlepšia tridsiatka z prvého kola, ale všetky pretekárky. Na štart sa teda postavila aj mladá Jančová, cieľ však už nevidela, keďže vypadla v hornej tretine trate."Pustila som sa na trať s väčším odhodlaním ako v prvom kole. Som sklamaná, že sa mi nepodarilo vidieť cieľ. Pod bránkou boli takzvané seky, v nich ma to vyhodilo mimo stopu. Chcela a mohla som ísť lepšie," priznala podľa olympic.sk.Talentovaná lyžiarka sa na ZOH 2022 v Pekingu predstaví aj v stredajšom slalome. Pod piatimi kruhmi sa však stále len zoznamuje so súťažením na vrcholnej úrovni. "Zistila som aj v tomto obrovskom slalome, kde sú moje limity a ako ich môžem posúvať. Premiéra mi celkom chutila, aj keď som prežívala aj stres,“ dodala.Jednej z ašpirantiek na pódiové umiestnenie Petre Vlhovej sa v pondelkovom obrovskom slalome nedarilo podľa jej predstáv, po prvom kole bola trinásta a v celkovej klasifikácii obsadila štrnástu priečku.