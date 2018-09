Janek Ledecký sa vráti do Bratislavy, čím prekvapí publikum?

Janek Ledecký im 9. októbra splní toto želanie. Prichádza na slovenské mini turné a v Bratislave sa predstaví vo vynovenom MMC (Majestic Music Club).

Janek Ledecký - frontman skupiny Žentour, úspešný sólista, muzikálový tvorca a herec. Jeden z najpopulárnejších českých spevákov je na hudobnej scéne už tridsať jeden rokov. Za ten čas stvoril hity ako Na ptáky jsem krátky, Všechno bude fajn, Proklínám, Pěkná, pěkná, pěkná, ktoré sa stali súčasťou spevákovej bohatej diskografie pätnástich albumov. Vyrástla na nich nejedna generácia a získal za ne množstvo ocenení. Českú obdobu Grammy mu odovzdal britský hudobník Chris Rea, s ktorým ho viaže podobný štýl hudby. Chytľavé rockové skladby, ale aj precítené balady. Ledecký dáva dôraz na kvalitný zvuk a na spoluprácu s tými najlepšími. Po desiatich rokoch vydal novú kolekciu skladieb pod názvom Na konci duhy. Rôznorodí hostia (Chinaski, Dasha, Nosticzovo kvarteto) a zahraničný producent Greg Haver dodali albumu parametre, na ktorých si vždy zakladal. Spevák má na Slovensku veľkú fanúšikovskú základňu ešte z dôb Československa. V tom čase vyhral trikrát za sebou hitparádu Triangel s pesničkou Utajený světadíl, so skladbou Promilujem celou noc zvíťazil v roku 1989 na Bratislavskej Lýre. Bratislavské publikum malo možnosť naposledy sa s ním stretnúť pri muzikálových predstaveniach. Úspešný tvorca štyroch muzikálov (Galileo, Hamlet, Vánoční zázrek aneb Sliby se maj plnit o Vánocích, Iago) s nimi vypredal divadelné sály aj v Južnej Kórei a v Japonsku. Po troch rokoch sa Janek Ledecký vráti do Bratislavy na samostatný koncert. Predstaví nové skladby aj staré hity. Prichádza vo vynikajúcej koncertnej forme, ktorú potvrdil na letnom festivale Colours of Ostrava, kde nechal zahanbiť aj hviezdneho Pharrella Williamsa. Janek Ledecký bol vždy naklonený k bláznovstvám, netradičným veciam a prekvapeniam pre svojich fanúšikov. Čo si pre nich pripraví? Nenechajte si to ujsť na bratislavskom koncerte - 9. októbra v MMC.

Vstupenky:

https://www.ticketportal.sk/Event/Janek_Ledecky_s_kapelou?idp=168219