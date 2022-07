Janíček a Strelčík sa dočkali spravodlivosti v kauze Fatima, Jankovská ich pred 20 rokmi nemala odsúdiť (foto)

aktualizované 14. júla 2022, 14:22



Justičný zločin Jankovskej

Mafii pomáhala aj polícia

14.7.2022 (Webnoviny.sk) -Okresný súd v Trnave v obnovenom konaní oslobodil podnikateľov Ondreja Janíčka a Jozefa Strelčíka spod obžaloby pre trestný čin vydierania formou spolupáchateľstva.Pôvodne ich pred dvadsiatimi rokmi senát Okresného súdu v Trenčíne vedený Monikou Jankovskou odsúdil na nepodmienečné tresty odňatia slobody v trvaní pätnásť mesiacov.Obaja podnikatelia si vo väzbe odsedeli po dvadsať mesiacov. „Ak by sme v tomto prípade hovorili o justičnom omyle, bolo by dobre. Išlo však o justičný zločin, ktorého obeťami boli Janíček a Strelčík,“ povedal v záverečnej reči ich obhajca Peter Kubina. Za aktérov zločinu označil Moniku Jankovskú a mafiu.Súd rozhodol v prospech obvinených, pretože nemal bez pochybností preukázanú ich vinu. Naopak, svedkovia počas obnoveného konania vypovedali, že zámerom bolo dostať Janíčka a Strelčíka do väzby a pripraviť ich o lukratívnu nehnuteľnosť Fatima v Trenčíne.Údajný poškodený Tibor Jurisa v obnovenom konaní poprel vydieranie zo strany Janíčka a Strelčíka a hovoril o priateľských vzťahoch s nimi.Obvinenie oboch podnikateľov podľa svedka Michala Vidu z mafiánskej skupiny sýkorovcov vymysleli a zabezpečili práve členovia tejto skupiny. Zámerom bolo dostať ich do väzby a počas tohto obdobia ich obrať o majetok, hlavne o trenčiansky bar Fatima.Sýkorovcom pomáhali viacerí policajti, za pomoc však podľa jeho svedeckej výpovede pravidelne platili aj sudcom a prokurátorom. Vida vypovedal, ako zaniesol tri milióny slovenských korún sudkyni Monike Jankovskej.Súd v zdôvodnení rozsudku konštatoval pochybnosti o príbehu, že skupina okolo Petra Čongrádyho chcela pripraviť podnikateľov takým spôsobom, že ich dostanú do väzby. Bola to podľa súdu príliš komplikovaná schéma, ktorá pripomína skôr detektívky.