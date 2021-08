Jankovská a Krajmer sa postavia pred súd, prokurátor podal obžalobu v kauze baru Fatima

Janíčkovi vzali bar násilím

S posvätením polície

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v stredu 18. augusta obžalobu na Okresný súd Trenčín na bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku Jankovskú , na jej svata Petra Vaska a bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róberta Krajmera v kauze baru Fatima.Obžaloba je pre dva skutky, a to zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Kauza trenčianskeho baru Fatima siaha do roku 2000, keď podnikateľovi Ondrejovi Janíčkovi vtedajší boss podsvetia Peter Čongrády spolu s Petrom Vaskom udajne násilím bar vzal.Ako informoval portál Aktuality.sk , mafiánske prevzatie sa údajne dialo s „posvätením polície“ ale aj sudcov, a to práve aj obvinenej Moniky Jankovskej, ktorá bola vtedy sudkyňou v Trenčíne. Podľa výpovede svedkov za toto prebratie vzala úplatok tri milióny korún.O tejto skutočnosti mal aj pred súdom vypovedať svedok Michal Vida. Ten neskôr svoju výpoveď zmenil a vrátil sa k pôvodnej verzii, že k násilnému prevzatiu neprišlo. Nakoniec sa k verzii s násilným prevzatím vrátil aj s tým, že ho mala ovplyvňovať trojica ľudí, medzi ktorými bol aj svat Moniky Jankoveskej, Peter Vaska, a policajt NAKA Milan Ž.