Jankovská má vážne poškodené zdravie, ale z nemocnice ju už prepustili

Pokúsila sa o samovraždu

Zadržali ju v rámci akcie Búrka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalú štátnu tajomníčku Ministerstva spravodlivosti SR Moniku Jankovskú v piatok 4. júna prepustili z nemocnice na bratislavských Kramároch do domácej liečby. Pre agentúru SITA to potvrdil jej advokát Peter Erdős.Obvinená sa bude musieť podrobiť ďalším lekárskym vyšetreniam. „Ako mám oprávnenie informovať, je tam vážne poškodenie zdravia,“ dodal Erdős.Moniku Jankovskú hospitalizovali 31. mája a podľa medializovaných informácií bola v zlom zdravotnom stave. Bývalú sudkyňu a štátnu tajomníčku prepustili z výkonu väzby z väzenskej nemocnice v Trenčíne 26. mája.Vo väzenskej nemocnici ju hospitalizovali potom, čo sa vo februári vo väznici v Banskej Bystrici pokúsila o samovraždu. Po prepustení z väzenia mala Monika Jankovská na nohe monitorovacie zariadenie.Moniku Jankovskú a bývalého sudcu Richarda M. zadržali v marci 2020 v rámci akcie Búrka , ktorá bola zameraná na korupčnú trestnú činnosť sudcov. Moniku Jankovskú po prepustení z väzby Špecializovaným trestným súdom vzal do väzby Krajský súd v Trnave.Dôvodom je kauza známa ako Fatima. Podľa obvinenia Monika Jankovská pomohla v minulosti získať členovi skupiny sýkorovci Petrovi Čongrádymu nehnuteľnosť v Trenčíne za úplatok tri milióny slovenských korún.