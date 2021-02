Jankovská sa pokúsila o samovraždu, tvrdí obhajca obvinenej bývalej štátnej tajomníčky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská sa užitím liekov pokúsila o samovraždu. Informoval o tom spravodajský portál Správy RTVS s odvolaním sa na právneho zástupcu Jankovskej Petra Erdösa.„Je naozaj vo veľmi zlom fyzickom aj psychickom stave. Uviedla, že požitie nadmerného množstva liekov bolo s plným vedomím následkov. Nedá sa to vyhodnotiť inak ako akt zúfalstva,“ povedal Erdös.Bývalú štátnu tajomníčku previezli v nedeľu 31. januára večer z banskobystrickej väznice do nemocnice. Podľa medializovaných informácií sa predávkovala antidepresívami.Z nemocnice v Banskej Bystrici bola v pondelok 1. februára prevezená do nemocnice v Trenčíne.Monika Jankovská bola zadržaná počas policajnej akcie Búrka a následne obvinená z prijímania úplatku a podplácania. Vo väzbe je desať mesiacov. Nedávno žiadala o prepustenie, ktoré súd zamietol.