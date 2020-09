Jankovská vyhlásila vo väznici hladovku, sťažuje sa na porušovanie svojich práv

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.9.2020 (Webnoviny.sk) - Bývala štátna tajomníčka a sudkyňa Monika Jankovská vo väznici vyhlásila hladovku. Informáciu ako prvý priniesol portál Topky.sk . Ten uvádza, že Jankovská o vyhlásení hladovky informovala riaditeľa banskobystrickej väznice listom.Dôvod hladovky má podľa informácií portálu súvisieť s najnovším obvinením v kauze trenčianskeho baru Fatima a so sprísnenou sadzbou v kauze Búrka.Hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZJVS) Katarína Nováková pre portál potvrdila hladovku Moniky Jankovskej. Dodala, že vo všeobecnosti platí, že ak obvinený vyhlási hladovku, do 24 hodín je o tom informovaný lekár.Ten by mal následne rozhodnúť o spôsobe dohľadu nad zdravotným stavom obvineného. Väznená osoba podstúpi lekárske vyšetrenie a lekár ju poučí o rizikách hladovky.„Všetky tri dôvody majú spoločné jedno: rôzne a trvajúce porušovania základných práv a slobôd mojej klientky,“ uviedol k dôvodom hladovky pre portál advokát Jankovskej, Peter Erdös.