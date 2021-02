Jankovskej hospitalizáciu prešetrí komisia. Kolíková verí, že sa o samovraždu nepokúsila

Lieky jej dávkovali v týždenných intervaloch

Úzkosť pri zaspávaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2021 (Webnoviny.sk) - Okolnosti hospitalizácie obvinenej bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky J. prešetrí komisia. Po pondelkovom rokovaní vlády to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Doplnila, že úlohou komisie bude preskúmať, či boli dodržané zákony ako aj interné predpisy Zboru väzenskej a justičnej stráže.„Z tých informácií, ktoré mám z vyjadrení obvinenej, nemala úmysel, ktorý by súvisel s nejakým suicidiálnym (samovražedným, pozn. SITA) plánom,“ povedala ministerka.Obvinenej boli podľa Kolíkovej predpísané lieky proti úzkosti poskytované v týždenných intervaloch, keďže ani pri ich nadmernom užití neexistovalo riziko, že by mohli spôsobiť vážne poškodenie zdravia. „Či sa jednalo o chybu, to ja teraz spätne vyhodnocujem,“ uviedla Kolíková.Monika J. je podľa Kolíkovej momentálne hospitalizovaná vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. „Je tam, samozrejme, pod monitorovaním, keďže to evidujeme ako pokus o samovraždu,“ povedala ministerka. Zopakovala však, že samotná obvinená sa vyjadrila, že plán na samovraždu nemala.„Skutočne, že väčšiu dávku liekov zobrala len kvôli tomu, aby riešila úzkosť pri zaspávaní,“ dodala ministerka.Bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku J. v nedeľu 31. januára eskortovali z banskobystrickej väznice do miestnej nemocnice. Dôvodom prevozu bolo podľa medializovaných informácií nadmerné užitie liekov.Ľudia, ktorí sa cítia bezradní, môžu podľa polície nájsť pomoc prostredníctvom bezplatnej a anonymnej online poradne pre mladých IPčko.sk poradna@ipcko.sk, na Linke dôvery Nezábudka na čísle 0800 800 566, prostredníctvom online poradne Ligy za duševné zdravie či na čísle 116 11 Linky detskej istoty.