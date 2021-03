Jankovskej prepustenie a zatknutie môže byť v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

Bez verejného záujmu

Malo by ísť o výnimku

5.3.2021 (Webnoviny.sk) - Prepustenie a opakované vzatie do väzby môže byť v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Upozornila na to Iniciatíva advokátov za právny štát (IAPŠ) v súvislosti s mediálne známymi prípadmi.Iniciatíva zdôraznila, že trestné konanie musí byť vedené vždy iba zákonnými prostriedkami a to v akýchkoľvek prípadoch, bez ohľadu na to, či ide o mediálne známe alebo politicky atraktívne kauzy. V tlačovej správe o tom informoval advokát z IAŠP Matej Marhavý.„Zo strany odbornej verejnosti nie je možné prehliadať, že aj v mediálne známych kauzách sa vyskytujú postupy, ktoré nielenže nemajú oporu v zákone, ale sú v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva“, uviedol Marhavý.Ako dodal, „medzi takéto trendy patrí aj vznášanie nových obvinení a väzobných stíhaní bezprostredne potom, ako bola väzobne stíhaná osoba prepustená na slobodu, čo je aj prípad mediálne známych káuz Moniky J. a Kajetána K.“.Európsky súd pre ľudské práva vo veci Yegorov proti Slovenskej republike poukázal na skutočnosť, že relevantné zákonné obmedzenia o maximálnej prípustnej dĺžke väzby nemožno interpretovať tak, že umožňujú väzbu v maximálnej lehote vo vzťahu ku každému individuálnemu obvineniu.ESĽP tiež zdôraznil, že opakované vzatie do väzby na maximálne prípustnú lehotu znovu a znovu (ad infinitum) za obvinenia nasledujúce za sebou nie je odôvodnené žiadnym verejným záujmom.Bývalá zástupkyňa Slovenska pred ESĽP a ďalšia iniciátorka IAPŠ Marica Pirošíková vzhľadom na zdravotný stav obvinenej Moniky J. upozornila, že štáty musia vziať do úvahy potreby rôznych skupín osôb a na ne adaptovať podmienky detencie.„Pri preskúmavaní zdravotného stavu väzňa a vplyvu pobytu vo väzení na vývoj jeho zdravotného stavu má ESĽP za to, že isté spôsoby zaobchádzania (liečby) porušujú článok 3 Dohovoru tým, že sú ponižujúce pre osobu trpiacu psychickými problémami“.Pirošíková tiež doplnila, že ESĽP osobitne negatívne vníma pozbavenie osobnej slobody u osôb trpiacich duševnou poruchou za podmienok, ktoré zhoršia ich zdravotný stav a pokiaľ nie sú s ohľadom na okolnosti prípadu nevyhnutné.V nadväznosti na judikatúru ESĽP by teda nové obvinenia vznesené bezodkladne po prepustení z väzby mali byť podľa IAPŠ iba dôsledne odôvodnenou výnimkou, nie pravidlom. „Orgány činné v trestnom konaní musia obvinenia voči väzobne stíhaným osobám vznášať ihneď ako sa o dôvodoch dozvedia, v opačnom prípade ide o konanie v rozpore s verejným záujmom, čo potvrdzuje aj judikatúra ESĽP,“ uzavrela iniciatíva.Iniciatíve advokátov za právny štát vyjadrilo podporu už 99 advokátov a celkový počet signatárov vrátane iných právnických profesií presiahol počet 120.