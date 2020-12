Jánošík – Príbeh vraha? Divadlo Aréna uvádza premiéru novej inscenácie

Bratislavské Divadlo Aréna uvádza v pondelok premiéru inscenácie Jánošík – Príbeh vraha?, ktorou rozširuje svoj tzv. Občiansky cyklus.





Hru režiséra Jakuba Nvotu mali pôvodne odpremiérovať už v októbri, nestalo sa tak pre zlú pandemickú situáciu, ktorá si vyžiadala opätovné zatvorenie divadiel. Nvota v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied predstavuje osudy nášho národného hrdinu Juraja Jánošíka v novom svetle, na základe autentických dobových materiálov.„Snažíme sa o napätie medzi tým, čo je legenda a kto vlastne Jánošík bol. Vieme, že to bol zbojník, to je nesporné, vieme o tom, že sa zúčastnil na mnohých prepadoch, ale to súvisí s dobou," povedal pre TASR riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura.Ďalej upozornil, že v približnom čase narodenia zbojníckej legendy boli koncom 80. a začiatkom 90. rokov 17. storočia pokrstení až štyria Jurajovia Jánošikovia.„My sa prikláňame k májovému Jánošíkovi, (narodený 16. mája 1688 - pozn. TASR), jeho matka bola Czingeľová. Zaujímavé je, že podľa vlastnej výpovede jeden z lupov – prstienok, daroval jednému peknému dievčaťu, ktoré sa volalo Czingeľová."Kukura komentoval aj podtitul inscenácie Príbeh vraha?. Podľa neho je to fundamentálna otázka. „Jánošík bol za vraždu súdený, skutok mu však nedokázali. Dokázali mu, že bol toho prítomný, hovoril, že v čase, keď zavraždili farára Vrtíka, pil vodu."Hra, ktorú Jakub Nvota napísal na objednávku Divadla Aréna, sa odohráva v dvoch základných časových pásmach.„Jedno je autentické, začiatok 18. storočia, a druhé o 130 rokov neskôr, keď sa k legende vyjadrujú štúrovci, ktorých považujeme za znovuzroditeľov tejto legendy. Tá pretrvávala nielen v oral history nášho národa, ale aj v umeleckých spracovaniach, či už filmových, divadelných alebo literárnych," priblížila pre TASR dramaturgička Saša Sarvašová.Ďalej podčiarkla, že divadelný obraz Jánošíka vznikol na základe doby a spoločnosti, v ktorej žil. „Tak, ako sa o to snažíme vo všetkých inscenáciách, nielen nášho Občianskeho cyklu.Jakub Nvota je autorom dramatizácie Švejk, ktorá takisto ukazuje pokrivený obraz toho, ako ľudia v tom čase fungovali, podobným kľúčom pristupoval k Jánošíkovi," dodala k inscenácii, v ktorej sme svedkami dialógov Rákocziho, Berčéniho, veliteľa pešieho pluku Viliama Winklera. Stretávame sa aj s farárom Vrtíkom, ktorý sa stal obeťou prepadnutia Jánošíkovskej družiny, ale aj s veľmi zaujímavou postavou Tomáša Uhorčíka.„Bol šedou eminenciou celej zbojníckej scény. Paralely, ktoré nachádzame s dnešnou dobou a súčasným dianím, sú mimoriadne aktuálne, v niektorých prípadoch až mrazivé," konštatovala Sarvašová. Novú inscenáciu žánrovo označila za grotesku o nás a o našej dobe, ktorá sa odohráva pred 300 rokmi.V úlohe Jánošíka sa divákom predstaví Richard Autner, Uhorčíka a ďalšie postavy hrá Ondrej Kovaľ. Aj ostatní herci stvárňujú okrem hlavných postáv aj vedľajšie. Huncaga stvárňuje Juraj Loj, Rákocziho Kamil Mikulčík, farára a ďalšie postavy Roman Pomajbo. V inscenácii ďalej hrajú Broňa Kováčiková a Elena Podzámska.Scénu navrhol Karel Czech, autorom hudby a textov piesní je Martin Geišberg. V inscenácii zaznejú verše Jána Kalinčiaka z básne Túženie. Kostýmy do inscenácie zapožičala RTVS. Premiéra sa uskutoční 7. a 8. decembra.

Foto: Peter Chvostek