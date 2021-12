Jánošíkova skrýša sa vyznačuje výrazným a ľahko dostupným vchodom

Jaskyňa Jánošíkova skrýša v Budinskej skale je malá, predstavuje však podlhovastý priestor, ktorý sa vyznačuje výrazným a ľahko dostupným vchodom. Pre TASR to uviedol Miroslav Kudla zo Správy slovenských jaskýň s tým, že to nie je krasová jaskyňa, vytvorená je v andezitovej láve.





Ako pripomenul, skrýša je jednou z dvoch menších jaskýň nachádzajúcich sa na západnom okraji andezitového brala s názvom Budinská skala. "Jánošíkova skrýša je prístupná z obce Budiná v Lučeneckom okrese, leží len kúsok od asfaltovej cesty smerujúcej z Budinej do Podkriváňa. Medzi miestnymi sa traduje, že kedysi sa v tejto jaskyni skrývali členovia Jánošíkovej družiny," spomenula Nikola Sibylová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie. Kudla doplnil, že z cesty treba odbočiť na turistický chodník označený zelenou farbou. Z neho vedie krátka odbočka smerom k jaskyni.Pripomenul tiež, že stav jaskyne a jej bezprostredného okolia napovedá, že človek ju oddávna využíval ako dočasné útočisko či úkryt. "V strede jaskyne sa dokonca nachádzalo aj ohnisko. Pohodlný jaskynný priestor slúžil ako útočisko pred vrtochmi počasia pastierom a koscom," podotkol. "Jaskyňa patrí medzi voľne prístupné jaskyne pre verejnosť, preto môže byť zaujímavým a lákavým cieľom turistov. Tí však nesmú zabúdať, že je to vzácny prírodný výtvor a chránená prírodná pamiatka," zdôraznil s tým, že na Slovensku je známych 25 jaskýň, ktoré v názve nesú meno Jánošíka. "Zrejme je to pre synonymizáciu zbojníkov s Jánošíkom. V minulosti bolo ľudové povedomie o jaskyniach spájané práve so zbojníkmi a pokladmi. Jaskyne boli súčasťou predstáv o zbojníkoch symbolizujúcich odpor proti feudálnemu útlaku,“ ukončil Kudla.