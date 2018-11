Jánovi Kuciakovi udelili in memoriam cenu Zlatá Viktória-sloboda tlače

Na snímke zľava otec zavraždeného slovenského novinára Jána Kuciaka Jozef Kuciak, sestra zavraždenej maltskej novinárky Daphne Caruany Galiziovej Corrine Vellová a syn zavraždenej maltskej novinárky Matthew Caruana Galizia s prestížnymi cenami zväzovej organizácie nemeckých vydavateľov periodickej tlače Zlatá Viktória v Berlíne 5. novembra 2018. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Berlín 5. novembra (TASR) - Zavraždených novinárov Daphne Caruanovú Galiziovú z Malty a Jána Kuciaka zo Slovenska ocenili v pondelok večer v Berlíne in memoriam nemeckou mediálnou cenou Goldene Victoria 2018 – Pressefreiheit (Zlatá Viktória - sloboda tlače).Informovala o tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na zväzovú organizáciu nemeckých vydavateľov periodickej tlače VDZ, ktorá zdôraznila, že ochrana a obrana slobody tlače a názoru patria medzi jej najdôležitejšie požiadavky.Galiziová písala o korupcii a obchodovaní s maltským občianstvom, kým Kuciak skúmal v ostatnom materiáli možné prepojenie slovenskej politiky a talianskej mafie.Malťanka prišla o život v októbri minulého roka po odpálení nálože v jej motorovom vozidle, Slovák sa stal obeťou zrejme nájomnej vraždy vo februári 2018.Ceny si v zastúpení laureátov prevzali otec zavraždeného Slováka Jozef Kuciak, respektíve syn a sestra zavraždenej Malťanky, Matthew Caruana Galizi a Corinne Vellová.Laureátmi rovnakého ocenenia za angažovanosť a odvahu v záujme slobody tlače sa v uplynulých rokoch stali aj Farida Nekzadová z Afganistanu, Ana Lilia Pérezová z Mexika a Peter Bandermann z Nemecka v roku 2015, niekdajší šéfredaktor tureckého denníka Cumhuriyet Can Dündar o rok neskôr a Insáf Hajdarová zo Saudskej Arábie v roku 2017.Počas tradičného galavečera VDZ Publishers' Night v Berlíne udeľovali pôvodne ocenenie pre podnikateľa roka, od roku 2006 však pribudli aj čestné Zlaté Viktórie za celoživotné dielo, ocenenie za integráciu a od roku 2010 udeľovaný titul Európan roka.Medzi doterajšími laureátmi prestížnej ceny figurujú tak napríklad osobnosti ako Franz Beckenbauer, Helmut Kohl, Michail Gorbačov, Joachim Gauck, Henry Kissinger, Hans-Dietrich Genscher, Šimon Peres, Roman Herzog, Daniel Barenboim, Hubert Burda či Wolf Biermann ako nositelia trofejí za celoživotné dielo. Rovnaké ocenenie získala v tomto roku nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová.To isté platí aj o José Manuelovi Barrosovi, Donaldovi Tuskovi, Endo Kennym a Martinovi Schulzovi, ako aj o Airbuse a Pulse of Europe v kategórii Európska idea, viacerých špičkových manažéroch a firmách ocenených v podnikateľskej kategórii, či napríklad nemeckom futbalovom internacionálovi poľského pôvodu Miroslavovi Klosem v kategórii integrácia.