Janusa pozvánka prekvapila, v Krefelde chce potvrdiť výkony z klubu

Bratislava 5. novembra (TASR) - Brankár Jaroslav Janus sa vrátil do slovenskej hokejovej reprezentácie po vyše roku. Pozvánka ho trochu prekvapila, no zároveň veľmi potešila a na Nemeckom pohári chce predviesť čo najlepšie výkony a ak sa podarí, pomôcť tímu turnaj vyhrať.povedal na pondelňajšom zraze v Bratislave.Dvadsaťdeväťročný brankár si miestenku v tíme vyslúžil výkonmi v drese HC Litvínov v českej najvyššej súťaži. V 17 dueloch prebiehajúcej sezóny má priemer 2,17 inkasovaných gólov na zápas a 92,2% úspešnosť zákrokov. V posledných stretnutiach sa však klubu príliš nedarilo, keď trikrát prehral s tímami z dolnej polovice tabuľky a posledný Chomutov zdolal len tesne 2:1 po predĺžení.Aj preto berie účasť na Nemeckom pohári ako nový impulz.uviedol.V bránke sa bude striedať s reprezentačným nováčikom Andrejom Košarišťanom, ktorý podáva kvalitné výkony v Nových Zámkoch. Zatiaľ sa s ním nepozná a nikdy spolu nehrali, no Janus verí, že na turnaji im bude spolupráca fungovať.Aj keď je len začiatok novembra, už sa pomaly začína bojovať o miestenky na majstrovstvá sveta. V tejto sezóne je to o to špeciálnejšie, že šampionát sa uskutoční v Bratislave a Košiciach.dodal Janus.