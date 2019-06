Jány dosiahol v Minsku najväčší úspech a chce sa posúvať ďalej

Na snímke slovenský reprezentant v streľbe zo vzduchovej pušky na 10 metrov Patrik Jány vo finále na II. Európskych hrách v Minsku 24. júna 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Minsk 24. júna (TASR) - Patrik Jány si pred pondelňajším finále v Minsku síce želal o čosi lepšie umiestnenie, no so svojím výkonom bol spokojný. Už prienik do finále vo vzduchovej puške na 10 m na II. európskych hrách bol preňho životný úspech a konečným siedmym miestom prekonal svoje osobné maximum.Pre dvadsaťjedenročného strelca to bol len druhý postup medzi najlepšiu osmičku na veľkých podujatiach medzi seniormi. Pred Minskom to dokázal len vlani na podujatí Svetového pohára v Mníchove, kde obsadil ôsmu priečku. Teraz si osobné maximum vylepšil o jedno miesto.povedal pre TASR.Člen VŠC Dukla Banská Bystrica zažíva prelomový rok a verí, že krivka jeho výkonov bude ďalej stúpať.Veľký podiel na tom má spolupráca s trénerom Zoltánom Balážom, majstrom Európy z roku 2005.Hneď po EH v Minsku ho začiatkom júla čaká univerziáda v talianskom Neapole.povedal.Oddych však bude len chvíľkový, už v auguste totiž pokračuje boj o miestenky na budúcoročné olympijské hry do Tokia.dodal.