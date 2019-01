Japonská ANA Holdings kúpi od Boeingu a Airbusu takmer 50 lietadiel

Boeing. Foto: flightglobal.com Foto: flightglobal.com

Tokio 29. januára (TASR) - Prevádzkovateľ japonskej leteckej spoločnosti All Nippon Airways oznámil objednávku na takmer 50 nových lietadiel, pričom väčšinu z nich plánuje nakúpiť od amerického výrobcu Boeing. Do 20 strojov kúpi od európskej spoločnosti Airbus.Firma ANA Holdings v utorok uviedla, že celková objednávka predstavuje 48 lietadiel, z toho v prípade 30 strojov ide o 737 MAX 8 od Boeingu. Zvyšných 18 lietadiel nakúpi ANA Holdings od Airbusu, pričom pôjde o A320neo. S dodávkami počíta v rokoch 2021 až 2025. Nové lietadlá by firme mali pomôcť riešiť rastúci dopyt po leteckej doprave v regióne a zvyšujúci sa počet cestujúcich smerujúcich do Japonska.Lietadlá od Boeingu by mali mať podľa japonskej spoločnosti katalógovú cenu 383 miliárd jenov (3,07 miliardy eur), pričom firma už potvrdila záväznú objednávku na 20 strojov s opciou na kúpu ďalších 10.V prípade lietadiel od Airbusu je záväzná objednávka podaná na všetkých 18 strojov, zatiaľ však nepadlo konečné rozhodnutie ohľadne ich motorov. Katalógová cena týchto lietadiel dosahuje 166 miliárd jenov, dodala ANA Holdings.Čo sa týka 737 MAX 8, ANA Holdings je prvým japonským kupcom tohto modelu. Naopak, lietadlá A320neo už využíva na svojich medzinárodných linkách.(1 EUR = 124,94 JPY)