Japonská princezná Mako je na dvojtýždňovej návšteve Brazílie

Japonská princezná Mako, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 20. júla (TASR) - Japonská princezná Mako navštívila brazílske mesto Rio de Janeiro pri príležitosti 110. výročia prvej imigračnej vlny z jej krajiny do Brazílie, kde žije najväčšia japonská diaspóra na svete.Informoval o tom v piatok denník Mainiči šimbun.Mako zavítala k tamojšej ikonickej soche Krista Vykupiteľa na hore Corcovado, ako aj do miestnej botanickej záhrady, kde zasadila strom paubrasilia - rovnako ako jej starý otec, cisár Akihito počas svojej návštevy tejto juhoamerickej krajiny v roku 1967. Paubrasilia je národným stromom Brazílie, ktorá po ňom dostala i meno.Princezná počas nasledujúcich dvoch týždňov navštívi ďalších 13 brazílskych miest.Prvá veľká skupina Japoncov, väčšinou roľníkov, prišla do Brazílie v júni 1908 na lodi Kasato Maru. Títo ľudia, zadlžení následkom industrializácie Japonska, chceli začať nový život na juhoamerických kávovníkových plantážach, ktoré v tej dobe čelili nedostatku pracovnej sily, dopĺňa denník The Japan Times.Ďalšia vlna japonských imigrantov nastala po druhej svetovej vojne, keď bolo Japonské cisárstvo značne zdevastované. Dnes žije v Brazílii 1,9 milióna japonských prisťahovalcov a ich potomkov, ktorí sú známi pod spoločným označením Nikkei.