Japonská princezná Mako sa vydala za neurodzeného snúbenca. Prišla o kráľovský status a nedostane ani veno

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Japonská princezná Mako sa v utorok vydala za svojho neurodzeného snúbenca Keia Komura. Svadba sa po troch rokoch odkladania uskutočnila v tichosti bez tradičných svadobných osláv. Sobáš, ktorý bol podľa niektorých kritikov nevhodný, bol podľa Mako „nevyhnutnou voľbou, aby sme žili a zároveň si vážili naše srdcia“.Dokument o sobáši páru predložil v utorok ráno predstaviteľ paláca, na čo sa stal oficiálnym, informoval úrad cisárskej rodiny. Neuskutočnil sa žiaden banket, ani ďalšie rituály. Ich manželstvo neoslavuje veľa ľudí, uviedol úrad.Neter cisára Naruhita, ktorá prišla sobášom o kráľovské postavenie a vzala si manželovo priezvisko, v utorok ráno opustila palác. Pred rodinnou rezidenciou sa poklonila rodičom, korunnému princovi Akišinovi a korunnej princeznej Kiko, a objala sa so sestrou, princeznou Kako.Tridsaťročná Mako sa zoznámila s právnikom Komurom počas štúdií na tokijskej Medzinárodnej kresťanskej univerzite a svoje zasnúbenie oznámili v septembri 2017. Niekoľkoročný odklad svadby vyvolal finančný spor týkajúci sa jej svokry. Dvojica by mala začať budovať spoločný život v New Yorku, kam Komuro v roku 2018 odišiel študovať právo.Dvojica spolu vystúpila na tlačovej konferencii, na ktorej sa Komuro vyjadril, že dúfa, že si s Mako založia rodinu a bude ju vo všetkom podporovať. Dvojica neodpovedala na otázky, keďže Mako vyjadrila obavy z osobného odpovedania. Namiesto toho poskytli písomné odpovede na otázky, ktoré im médiá predložili skôr a týkali sa aj zmienených finančných otázok ženíchovej matky.Mako sa zotavuje z duševných problémov, ktoré palácoví lekári označili za formu traumatickej stresovej poruchy, ktorá sa u nej vyvinula v dôsledku negatívnych správ v médiách o jej manželstve a obzvlášť útokov na jej manžela.„Úprimne dúfam, že naša spoločnosť bude miestom, kde môže viac ľudí žiť a chrániť si svoje srdcia s pomocou vrúcnej pomoci a podpory od ostatných,“ povedala Mako na tlačovej konferencii zjavne odkazujúc na jej duševné problémy.Mako ako odchádzajúca členka cisárskej rodiny mala dostať veno 140 miliónov jenov, to však pre kritiku jej sobáša s mužom považovaným za nehodného princeznej odmietla. Bude tak prvou členkou cisárskej rodiny od druhej svetovej vojny, ktorá po svadbe s radovým občanom tieto peniaze nedostane.V Japonsku môžu na cisársky trón usadnúť len muži. Členky cisárskej rodiny sa zase v prípade svadby s neurodzeným mužom musia vzdať svojho postavenia. To má za následok zmenšovanie cisárskej rodiny aj nízky počet nástupcov na trón. Jedinými mužskými následníkmi cisára Naruhita sú teraz princ Akišino a jeho syn princ Hisahito.(1 EUR = 131,88 JPY)