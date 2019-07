Japonská vláda zredukovala prognózu rastu ekonomiky v tomto roku

Japonsko a kórejský poloostrov postihla vlna horúčav s dennými maximami až do 40 stupňov Celzia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 29. júla (TASR) - Japonská vláda výrazne skresala prognózu tohtoročného rastu ekonomiky. Dôvodom je nižší vývoz, ktorý dopláca na pokračujúcu obchodnú vojnu medzi Čínou a USA. Navyše súkromný sektor je ešte pesimistickejší.Vláda predpokladá, že reálny rast japonskej ekonomiky dosiahne vo fiškálnom roku 2019/2020, ktorý sa skončí v marci, 0,9 %. Pôvodne počítala s rastom na úrovni 1,3 %. V prípade roku 2020/2021 počíta vláda so zrýchlením rastu na 1,2 %.Situácia však môže byť ešte horšia. Podľa ekonómov zo súkromného sektora totiž aj zhoršený odhad vlády je stále príliš optimistický.Sami predpokladajú, že japonská ekonomika dosiahne v súčasnom fiškálnom roku rast iba na úrovni 0,5 % a s rovnakým tempom rastu počítajú aj v prípade ďalšieho fiškálneho roka. Čiastočným dôvodom je slabnúci export a čiastočný vplyv plánovaného zvýšenia dane z pridanej hodnoty. Tá by mala vzrásť v októbri, a to z 8 % na 10 %.Hlavný podiel na raste ekonomiky v roku 2019/2020 však bude mať vývoj exportu. Vláda očakáva, že v súčasnom fiškálnom roku vzrastie len o 0,5 %, zatiaľ čo v januári počítala s rastom exportu na úrovni 3 %. Ak sa nový odhad potvrdí, bude to znamenať najhorší výsledok exportu od fiškálneho roka 2012/2013, keď klesol o 1,7 %.Trhy teraz čakajú na pravidelnú štvrťročnú prognózu japonskej centrálnej banky. Jej zverejnenie je naplánované na utorok 30. mája.