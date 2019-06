Japonsko po útoku na tanker v Ománskom zálive vojakov nevyšle

Požiar na ropnom tankeri 13. júna 2019 v Ománskom zálive. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 14. júna (TASR) - Japonsko nemá v úmysle vyslať vojakov ako reakciu na útok na japonskou firmou prevádzkovaný ropný tanker, ku ktorému došlo vo štvrtok v Ománskom zálive. Na tlačovej konferencii v Tokiu to v piatok vyhlásil japonský minister obrany Takeši Iwaja. Dodal, že vzniknutá situácia nepredstavuje bezprostrednú hrozbu voči Japonsku, píše agentúra AP.Spoločnosť Kokuka Sangyo -- japonský prevádzkovateľ ropného tankera Kokuka Courageous, ktorý bol jedným z dvoch vo štvrtok napadnutých plavidiel neďaleko Hormuzského prielivu -- povedal, že krátko pred druhým útokom videli námorníci "A naznačil, že na tanker neútočili námornými mínami.AP upozornila, že toto vyhlásenie je v rozpore s tým, čo tvrdí americká armáda, keď zverejnila video, ktoré ukazuje, ako iránske sily odstránili nevybuchnutú morskú mínu.Jutaka Katada, prezident japonskej firmy, ktorá tanker prevádzkuje, sa domnieva, že lietajúce predmety, ktoré námorníci videli, mohli byť guľky. Zároveň poprel možnosť mín alebo torpéd, pretože k materiálnym škodám došlo nad úrovňou vodnej hladiny lode. Správy o útoku mínami označil za "".povedal podľa agentúry AFP Katada s tým, že loď by sa potopiť nemala.Katada tiež dodal, že členovia posádky zaznamenali neďaleko iránsku námornú loď, nešpecifikoval však, či to bolo pred alebo po celkovo dvoch útokoch. Tanker utŕžil prvý útok, ktorý ho zasiahol v blízkosti strojovne. Po ňom nasledoval ďalší, ktorý spôsobil poškodenie bočnej strany plavidla.Šéf japonskej obrany Iwaja si podľa vlastných slov nemyslí, že tzv. sily sebaobrany majú v tomto bode nevyhnutne úlohu. "konštatoval.Vyjadril sa tak po tom, ako sa Japonskom operovaný ropný tanker s názvom Kokuka Courageous, plávajúci pod vlajkou Panamy a vezúci produkty do Singapuru a Thajska, stal v blízkosti Hormuzského prielivu terčom útoku. Incident sa udial v tom istom čase, ako vrcholil program návštevy japonského premiéra Šinzóa Abeho v Iráne s cieľom zmierniť napätie v blízko- a stredovýchodnom regióne.Druhým napadnutým plavidlom bol tanker Front Altair, plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov a prevážajúci naftu.Všetkých 21 členov posádky z lode Kokuka Courageous, pochádzajúcich z Filipín, sa podarilo zachrániť a aktuálne sa nachádzajú na palube americkej vojnovej lode.K útoku na tankery v Ománskom zálive došlo vo štvrtok, a síce mesiac po tom, ako boli terčmi útokov pri brehoch Spojených arabských emirátov (SAE) iné štyri tankery. Spojené štáty obvinili Irán, že stojí za týmito novými napadnutiami, pri ktorých boli použité námorné míny. Útoky len vystupňovali dlhotrvajúce napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi a ich spojencami v Perzskom zálive.