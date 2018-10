Japonsko podpíše s Ruskom mierovú dohodu, uviedol Abe

Japonský premiér Šinzó Abe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 24. októbra (TASR) - Japonská vláda plánuje podpísať s Ruskom mierovú dohodu založenú na riešení územných sporov medzi oboma krajinami. Vyhlásil to v stredu japonský premiér Šinzó Abe na otvorení parlamentnej schôdze.vyhlásil Abe, ktorého cituje agentúra TASS. Premiér poznamenal, že zmluvy, ktoré sa dosiahli počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Japonsku v decembri 2016, sa postupne začínajú plniť.Putin na septembrovom Východnom ekonomickom fóre (VEF) vo Vladivostoku navrhol, aby Japonsko a Ruská federácia ešte tohto roku podpísali bez predbežných podmienok mierovú dohodu, ktorou by sa oficiálne ukončil vojnovú stav medzi týmito krajinami. Abe však neskôr vyhlásil, že Japonsko nepristúpi k podpisu bez vyriešenia územných sporov.Tie sa týkajú súostrovia, ktoré sa v Japonsku nazývajú Severné teritóriá, v Rusku sú známe ako Južné Kurily.Abe minulý týždeň v piatok vyhlásil, že s Putinom sa plánuje stretnúť do konca tohto roka ešte najmenej dvakrát, pričom tieto stretnutia budú veľmi dôležité pre riešenie otázky dlhodobých územných sporov medzi Japonskom a Ruskom, ako aj pre zavŕšenie povojnovej mierovej dohody.