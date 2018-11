Japonsko podporí stabilitu aliancie Renaultu a Nissanu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 21. novembra (TASR) - Japonsko je pripravené pracovať na stabilite aliancie Nissan-Renault-Mitsubishi po šokujúcom zatknutí spoločného predsedu predstavenstva Carlosa Ghosna. Uviedol to v stredu člen vedenia Nissanu, ktorý ale zároveň dodal, že japonská automobilka hľadá spôsoby, ako oslabiť vplyv francúzskeho partnera.Zatknutie Ghosna v pondelok (19.11.) za finančné prešľapy otriaslo 19-ročnou alianciou, ktorá sa v roku 2016 rozšírila o japonskú Mitsubishi Motors. Ghosn osobne formoval alianciu a zaviazal sa, že ju ešte viac skonsoliduje.povedal novinárom člen vedenia Nissanu pod podmienkou zachovania anonymity. Podľa neho by mali byť vzťahy v aliancii "rovnocennejšie ako predtým".Zníženie podielu Renaultu v Nissane, ktorý sa zotavil z hroziaceho bankrotu po tom, ako v ňom Ghosn získal vedúcu pozíciu a v súčasnosti generuje väčší zisk, ako jeho francúzsky partner, by mala byť jednou z možností, dodal zdroj.Francúzska automobilka vlastní 43,4 % podiel v Nissane, ktorý má zase 15 % podiel v Renaulte a 34 % podiel v Mitsubishi Motors.Ghosn, jeden z najznámejších manažérov automobilového priemyslu, bol zadržaný pre zatajovanie časti svojich príjmov v Japonsku a využívanie firemného majetku na súkromné účely.Generálny riaditeľ Nissanu Hiroto Saikawa následne vykreslil japonskú automobilku ako obeť údajného zlého zaobchádzania. Ale aj samotný Nissan čelí kontrole, pričom denník Asahi v stredu informoval, že prokuratúra zvažuje žalobu aj proti japonskej automobilke.Keďže Ghosn potenciálne zmizol z obrazu, budúca podoba aliancie je predmetom intenzívnych špekulácií. Generálny riaditeľ Mitsubishi Motors Osamu Masuko v utorok (20.11.) povedal, že môže byť ťažké zvládnuť manažovanie aliancie bez takej riadiacej osobnosti, ako je Ghosn.Úspech aliancie, ktorá pomáha výrobcom automobilov spoločne vyvíjať produkty a kontrolovať náklady, je pre jej členov dôležitý v čase, keď celé odvetvie prechádza veľkými zmenami. Menia saspotrebiteľov a rivali investujú miliardy do nových oblastí rastu, ako sú automatizované vozidlá pripojené na internet.Vzhľadom na tieto faktory japonská a francúzska vláda podporili alianciu a vyzvali na udržanie jej stability po zatknutí Ghosna.Japonsko v stredu oznámilo, že je pripravené podporiť alianciu.povedal hovorca vlády v Tokiu a vyzval na "stabilný vzťah medzi troma výrobcami automobilov".