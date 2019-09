Japonsko postupne zruší clá na americké vína, čím budú konkurovať EÚ

Ilustračná foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 15. septembra (TASR) - Japonsko postupne odstráni dovozné clá na americké vína. Urobí tak v rámci dvojstrannej obchodnej dohody s Washingtonom, ktorú by predstavitelia krajín mali podpísať v závere septembra.Ako v nedeľu uviedol japonský denník Nikkei, Japonsko by malo clá na vína z USA odstrániť postupne do piatich, maximálne siedmich rokov od vstupu dohody do platnosti. Tokio v súčasnosti uplatňuje na americké vína clá vo výške 15 %. Dohoda umožní znížiť ceny amerických produktov v Japonsku zhruba o desatinu, čím zvýši ich konkurencieschopnosť voči vínam z Európskej únie. Na vína z EÚ Japonsko dovozné clá neuplatňuje, keďže začiatkom februára do platnosti vstúpila dohoda o voľnom obchode medzi Japonskom a EÚ.Japonský premiér Šinzó Abe a americký prezident Donald Trump sa na predbežných podmienkach vzájomného obchodu dohodli koncom augusta. Konečnú dohodu by mali podpísať na okraj Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa bude konať koncom septembra v New Yorku. Okrem postupného odstránenia dovozných ciel na americké vína dohoda počíta aj s niekoľkoročným znižovaním dovozných ciel na hovädzie mäso z USA z terajších 38,5 % na 9 %.Víno patrí spolu s hovädzím a bravčovým mäsom ku kľúčovým vývozným artiklom USA na japonský trh a niektorí predstavitelia americkej vlády pôvodne požadovali, aby Japonsko okamžite odstránilo dovozné clá na tento produkt. V minulých rokoch sa však plánovalo, že clá na americké vína sa budú znižovať na nulu počas ôsmich rokov, a to v rámci Transpacifického partnerstva (TPP), od ktorého Donald Trump po svojom nástupe do prezidentskej funkcie odstúpil. Vzhľadom na pôvodné rokovania ešte v rámci TPP Washington teraz súhlasil s postupným znižovaním dovozných ciel.Najviac vína dováža Japonsko z Čile. Podiel vín z juhoamerickej krajiny na trhu Japonska dosiahol minulý rok 31 %. Nasledovali Francúzsko a ďalšie krajiny Európskej únie. Americké vína s podielom 6 % sa umiestnili na 6. mieste po Austrálii, ktorej vína obsadili z pohľadu podielu na japonskom trhu 5. miesto.