Japonsko predlžuje núdzový stav, kým vláda pracuje na urýchlení vakcinácie

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Núdzový stav v Tokiu a deviatich japonských prefektúrach predlžujú do 7. marca. Oznámil to v utorok premiér Jošihide Suga . Správa prichádza v čase rastúcej neistoty súvisiacej s postupom vakcinačnej kampane a blížiacimi sa letnými olympijskými hrami. Núdzový stav, ktorý zasahuje viac ako polovicu obyvateľov krajiny, mal pôvodne trvať do 7. februára.Japonská vláda chce podľa premiéra urýchliť vakcináciu. Prvých zdravotníckych pracovníkov zaočkujú už v polovici tohto mesiaca a nie až koncom februára, ako pôvodne plánovali.Núdzový stav neznamená tvrdý lockdown, obyvateľom však odporúčajú čo najviac obmedziť pohyb na verejnosti. Reštaurácie a bary majú zatvoriť o 20:00.Na rozdiel od mnohých iných krajín núdzový stav nie je spojený so sankciami za nedodržanie podmienok. Obchody a školy zostávajú otvorené. S obmedzenými počtami účastníkov môžu pokračovať v činnosti kiná, múzeá a rôzne ďalšie podujatia pre verejnosť.Premiér Suga nastúpil do úradu v septembri. Zaviazal sa opäť naštartovať ekonomiku a zároveň udržať pandémiu koronavírusu pod kontrolou. Tvrdí, že trvá na tom, aby sa olympijské hry tento rok v Tokiu konali.Od začiatku pandémie v Japonsku potvrdili nákazu koronavírusom u takmer 400-tisíc ľudí. V krajine, ktorá má 127 miliónov obyvateľov, si ochorenie COVID-19 doteraz vyžiadalo viac ako 5 900 obetí.