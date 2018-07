Japonsko prisľúbilo obmedzenie svojich zásob plutónia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 31. júla (TASR) - Japonská komisia pre otázky jadrovej politiky prijala v utorok revidované usmernenia pre využívanie plutónia, na základe ktorých majú byť obmedzené jeho zásoby. Súčasťou je taktiež prípadné zníženie skladovaného množstva tohto materiálu v súvislosti s medzinárodnými obavami, uviedla tlačová agentúra AP.Novoprijaté usmernenia japonskej Komisie pre jadrovú energetiku - prvé po 15 rokoch - predpokladajú určitý dohľad vlády nad separáciou plutónia, aby jeho zásoby skokovo nevzrástli po tom, ako bude o tri roky uvedené do prevádzky nové zariadenie na prepracovanie jadrového paliva. Neuvádzajú pritom konkrétny časový rámec ani množstvo, ktoré by však nemalo presiahnuť "súčasnú úroveň".Japonsko v súčasnosti vlastní 47 ton plutónia, čo by podľa AP postačovalo na výrobu 6000 jadrových bômb. Tieto zásoby pochádzajú prevažne z problémovej elektrárne Mondžu s plutóniovým reaktorom, pričom sú využívané ako palivo menej účinne v bežných reaktoroch.Napriek bezpečnostným obavám, ktoré vyjadrujú Spojené štáty a iné krajiny, množstvo plutónia v Japonsku neklesá vzhľadom na ťažkosti s rozbehnutím programu plnohodnotnej recyklácie jadrového paliva. V dôsledku jadrovej katastrofy vo Fukušime z 11. marca 2011, ku ktorej došlo po zemetrasení s magnitúdou 9,0 a následnej prívalovej vlne cunami, bolo z bezpečnostných dôvodov odstavených všetkých 48 jadrových reaktorov v Japonsku, z toho 43 funkčných. Len malú časť odvtedy vrátili do prevádzky.