Japonsko sa obáva tvrdého brexitu

Londýn 27. júna (TASR) - Japonsko varovalo kandidátov na post britského premiéra, že v prípade odchodu Británie z Európskej únie bez dohody by sa japonské investície mohli z ostrovnej krajiny stiahnuť a Boris Johnson či Jeremy Hunt by sa takémuto scenáru mali vyhnúť.Japonsko, ktoré patrí k najväčším investorom v Británii, sa veľmi obáva neriadeného brexitu, ktorý by mal mimoriadne negatívne dôsledky na japonské firmy v Británii, upozornil v rozhovore pre BBC japonský minister zahraničných vecí Taró Kóno.povedal Kóno.. Na otázku, či by Británia mohla o investície prísť, Kóno odpovedal, žePo odložení termínu brexitu z marca plánuje Británia opustiť Európsku úniu 31. októbra. Zostávajúci kandidáti na funkciu šéfa Konzervatívnej strany, a tým aj na post britského premiéra, Johnson a Hunt, uviedli, že sú pripravení aj na odchod z EÚ bez dohody, aj keď to nie je ich priorita.Kóno povedal, že v prípade brexitu bez dohody hrozia automobilkám colné kontroly a je možné, že ich prevádzky tak nebudú môcť na britskom trhu pokračovať. Japonské automobilky Nissan, Toyota a Honda sa pritom v minulom roku podieľali na celkovej produkcii áut v Británii zhruba polovicou.