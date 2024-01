Japonsko sa stalo piatou krajinou sveta, ktorej modul pristál na Mesiaci. Chvíle po pristátí však boli napäté (video)

Chvíle po pristátí boli napäté

Problém s napájaním





​Japonsko sa s pristátím modulu na Mesiaci pridalo ku Spojeným štátom, Sovietskemu zväzu, Číne a Indii.



20.1.2024 (SITA.sk) - Japonsko sa stalo piatou krajinou sveta, ktorej sa so svojím modulom podarilo mäkko pristáť na Mesiaci. Modul SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) pristál na zemskej obežnici o 00:20 japonského času (16:20 stredoeurópskeho času).Prvé chvíle po pristátí však boli napäté, keďže riadiace stredisko Japonskej agentúry pre výskum vesmíru (JAXA) oznámilo, že stroj je na povrchu Mesiaca, ale stále kontrolujú jeho status. Podrobnosti oznámili až o takmer dve hodiny neskôr.Odborníci sa však stále snažia určiť, či si pristátie môžu pripísať ako celkový úspech. Potrebujú totiž čas na analýzu toho, či modul pristál tam, kde mal.Okrem toho má zrejme aj problém s napájaním. Hitoši Kuninaka z Ústavu vesmírnych a astronautických vied, ktorý je súčasťou JAXA, povedal, že veria, že boli vypustené rovery a dáta sa prenášajú na Zem.Pristávací modul však môže mať problém so solárnymi panelmi a zdá sa, že momentálne funguje iba na batérie. Kuninaka však verí, že dosiahli aspoň malý úspech.