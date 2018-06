Japonsku stačí na osemfinále MS remíza, sklamaní Poliaci sa lúčia

Na snímke vľavo japonský hráč Juja Osako oslavuje svoj gól a druhý mužstva v zápase H-skupiny MS vo futbale Kolumbia - Japonsko (1:2) v ruskom Saransku v utorok 19. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

H-skupina, 3. kolo:

JAPONSKO - POĽSKO, štvrtok 28. júna, 16.00 SELČ, Volgograd (Volgograd Arena)

hlavný rozhodca: Janny Sikazwe (Zam.)



predpokladané zostavy:



Japonsko: Kavašima – H. Sakai, Jošida, Šodži, Nagatomo – Šibasaki, Hasebe – Haraguči, Kagawa, Inui – Osako

Poľsko: Szczesny – Piszczek, Bednarek, Glik – Bereszyňski, Krychowiak, Goralski, Rybus – Zieliňski, Lewandowski, Kownacki



Tabuľka H-skupiny:



1. Japonsko 2 1 1 0 4:3 4

2. Senegal 2 1 1 0 4:3 4

3. Kolumbia 2 1 0 1 4:2 3

4. Poľsko 2 0 0 2 1:5 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Volgograd 28. júna (TASR) - Japonským futbalistom stačí získať v ich poslednom zápase H-skupiny proti Poľsku jeden bod k definitíve postupu do osemfinále majstrovstiev sveta 2018. Naopak, zverenci trénera Adama Nawalku sú po dvoch prehrách bez šance predstaviť sa vo vyraďovacej fáze.povedal podľa portálu fifa.com kapitán poľskej reprezentácie Robert Lewandowski. Kanonier nemeckého majstra Bayernu Mníchov bol so 16 gólmi najlepší strelec v kvalifikácii, no na šampionáte sa zatiaľ nepresadil.Obranca "bielo-červených" Kamil Glik je sklamaný z doterajšieho poľského pôsobenia na MS.Japonsko môže postúpiť do osemfinále aj v prípade štvrtkovej prehry, ak zároveň Senegal zdolá Kolumbiu.vyhlásil japonský lodivod Akira Nišino.Podľa obrancu Maju Jošidu je veľkou devízou japonského národného tímu súdržnosť.Výkop duelu na štadióne vo Volgograde je vo štvrtok o 16.00 h SELČ a v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Dvojke.