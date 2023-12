Japonský modul SLIM vstúpil na obežnú dráhu Mesiaca

Japonská kozmická sonda SLIM vstúpila v pondelok na obežnú dráhu Mesiaca, čo je významný krok pred pripravovaným pristátím na jeho povrchu na budúci mesiac.





Sonda SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) je navrhnutá na pristávanie s maximálnou presnosťou. V prípade jej úspechu bude Japonsko piatou krajinou, ktorá dokázala pristáť na Mesiaci (po Spojených štátoch, Sovietskom zväze, Číne a Indii)."Posun trajektórie SLIM bol dosiahnutý podľa pôvodného plánu a na podmienkach sondy nie je nič neobvyklé," uviedla Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA) vo vyhlásení. Zostup pristávacieho modulu k mesačnému povrchu sa má začať 20. januára na poludnie japonského času a pristátie je naplánované o 20 minút neskôr.Sondu do vesmíru vyniesla raketa H-IIA z kozmodromu na ostrove Tanegašima. Pristávací modul je vybavený sférickou sondou, ktorá dokáže meniť tvar pre lepší pohyb po mesačnom povrchu. V porovnaní s predchádzajúcimi sondami, ktoré pristáli "niekoľko alebo viac ako 10 kilometrov" od plánovaného miesta, odchýlka SLIM by mala byť najviac do 100 metrov.S pokrokom v technológii rastie dopyt po presnej lokalizácii cieľov, ako sú krátery a skaly na mesačnom povrchu, povedal tento mesiac novinárom Šiničiro Sakai, projektový manažér JAXA SLIM. "Preč sú dni, keď sa chcelo len skúmať 'niekde na Mesiaci'," povedal. Cieľom je potvrdenie prítomnosti vody na Masiaci.Doteraz dve japonské misie na Mesiac zlyhali. Minulý rok to bola sonda Omotenaši v rámci americkej misie Artemis 1. V apríli neuspel ani japonský startup ispace. Jeho sondu Hakuto-R vyniesla do vesmíru raketa Falcon 9 americkej spoločnosti SpaceX z floridského Mysu Canaveral. Po "tvrdom pristátí" však prestala komunikovať.