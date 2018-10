Japonský novinár prepustený zo zajatia v Sýrii sa vrátil domov

Sačiko Jasudová a Hideaki Jasuda, rodičia japonského novinára Džumpei Jasudu prepusteného zo zajatia v Sýrii plačú pred ich domom v Irume 24. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 25. októbra (TASR) - Japonský novinár Džumpei Jasuda, prepustený po vyše troch rokoch zajatia v Sýrii, sa vo štvrtok vrátil do Tokia. Jasudu prepustili v utorok 23. októbra a previezli do susedného Turecka, uviedla tlačová agentúra AP.Novinára, oblečeného v čiernom tričku, sprevádzali pri vystupovaní z lietadla na tokijskom letisku japonskí predstavitelia a odviedli ho do čiernej dodávky. Jasuda odišiel bez toho, aby sa rozprával s veľkou skupinou reportérov, ktorí čakali na jeho príchod.Počas letu z juhotureckého mesta Antakya do Istanbulu Jasuda uviedol, že je šťastný, že sa po vyše troch rokoch prežitého pekla vracia domov. Obáva sa však, či bude vedieť udržať krok so zmeneným svetom.uviedol pre japonskú televíznu stanicu NHK počas letu do Istanbulu.dodal.Jasudu (44) v roku 2015 uniesla odnož teroristickej siete al-Káida v Sýrii. Teraz prezradil, že má pocit, akoby zostal pozadu za zvyškom sveta. Nie je si pritom istý, ako ho doženie a vyrovná sa s ním.Žurnalista opísal svojich 40 mesiacov v zajatí ako, po fyzickej aj duševnej stránke. Zadržiavali ho v maličkej cele a mučili ho. Bolo aj obdobie, keď mu nedovolili osem mesiacov sa kúpať, dodal.opísal svoju situáciu.Jasudu uniesla skupina známa v tom čase pod názvom Front an-Nusra. Organizácia monitorujúca vojnu v Sýrii oznámila, že v poslednom období ho zadržiaval sýrsky veliteľ z militantnej skupiny Islamské hnutie Východného Turkestanu (ETIM), ktorú väčšinou tvoria čínski džihádisti v Sýrii.Jasuda je podľa svojich slov presvedčený, že ho počas zajatia niekoľkokrát premiestňovali, ale stále sa nachádzal v severozápadnej sýrskej provincii Idlib, kde občas počul vzdialené bombardovanie zápalnými bombami.povedal Jasuda pre ďalšiu japonskú stanicu TBS. Doplnil, že postupne bral svoj osud čoraz pesimistickejšie, lebo jeho väznitelia neustále porušovali svoje sľuby o prepustení.Prepustenie na slobodu v utorok bolo preňho nečakaným prekvapením - väznitelia do odviezli k hranici s Tureckom, vysadili ho tam a odovzdali tureckým úradom, dodal.Japonskí predstavitelia oznámili, že v úsilí o prepustenie Jasudu pomáhali aj Katar a Turecko, hoci ich presné úlohy nie sú jasné.Jasuda je uznávaný žurnalista známy reportážami z oblastí konfliktov.Kariéru začal v miestnych novinách. Po roku 2000 už pracoval ako reportér na Blízkom východe. V roku 2004 ho spolu s tromi ďalšími Japoncami zajali v Iraku, ale prepustili ho po intervencii islamských duchovných.V Iraku pracoval takmer rok ako kuchár, v rámci svojho výskumu pre knihu, ktorá vyšla v roku 2010 a venoval sa v nej robotníkom vo vojnových zónach. O svojom zajatí v roku 2004 napísal články.Ale tentoraz mu jeho väznitelia vzali všetko jeho novinárske vybavenie vrátane kamery a pripravili ho tak o konkrétne záznamy.Poslednú cestu do Sýrie podnikol Jasuda v roku 2015, aby priniesol informácie o svojom priateľovi a novinárovi Kendžim Gotóovi, ktorého uniesla a brutálne zavraždila extrémistická organizácia Islamský štát (IS).Kontakt s Jasudom sa prerušil po tom, čo 23. júna 2015 poslal odkaz ďalšiemu japonskému žurnalistovi na voľnej nohe. Vo svojich tvítoch dva dni predtým Jasuda napísal, že v práci mu často kladú prekážky a že prestane informovať o miestach svojho pobytu i o svojich aktivitách.Sýria je jedným z najnebezpečnejších miest pre novinárov, veď od začiatku tamojšieho konfliktu v marci 2011 boli zabité alebo unesené desiatky žurnalistov.Niekoľko pracovníkov médií je stále v Sýrii nezvestných a ich osud je neznámy, pripomenula agentúra AP.