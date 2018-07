Japonský premiér Abe pod nátlakom USA zrušil cestu do Iránu

Japonský premiér Šinzó Abe, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 4. júla (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe sa vzdal plánu navštíviť v priebehu leta Irán. Išlo by o prvú návštevu šéfa japonskej vlády v tejto islamskej republike za uplynulých 40 rokov. Teherán bol pôvodne zaradený do itineráru Abeho cesty po Blízkom východe, ktorá sa začne 11. júla, informovala v stredu agentúra Kjódo.Rozhodnutie nepocestovať do Iránu podľa agentúry Reuters súvisí s tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa na izoláciu Iránu a zastavenie jeho vývozu ropy. Šéf Bieleho domu presadzuje túto politiku odvtedy, ako USA v máji odstúpili od jadrovej dohody svetových mocností s Teheránom. Washington vyzval Japonsko a ďalších spojencov, aby do 4. novembra prestali nakupovať iránsku ropu.Japonsko oznámilo Iránu, že Abe napriek prípravám nebude môcť navštíviť jeho hlavné mesto Teherán. Japonský premiér mal v Teheráne rokovať s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním, uviedli japonské vládne zdroje.Japonsko má tradične stabilné vzťahy s Iránom, na ktorý sa už niekoľko desaťročí spolieha ohľadom dodávok ropy. Tokio preto Trumpovej administratíve oznámilo, že nemôže ešte viac znížiť alebo zastaviť import ropy z Iránu, keďže by to predstavovalo riziko pre domácu ekonomiku.