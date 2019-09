Japonský premiér Abe uskutoční zmeny vo vláde

Japonský premiér Šinzó Abe, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 3. septembra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe uskutoční v nasledujúcom týždni reorganizáciu svojho kabinetu. Stane sa tak viac ako mesiac po tom, ako jeho vládnuca koalícia zvíťazila v júlových voľbách do hornej komory parlamentu, uviedla v utorok agentúra Kjódó.Abe, ktorý je v úrade od decembra 2012, v utorok oznámil, že so zmenami začne 11. septembra.Vo funkcii by mal zostať doterajší vicepremiér Taró Asó, ktorý je taktiež ministrom financií. Abe si vo svojom tíme okrem niekoľkých ďalších ministrov ponechá aj šéfa úradu vlády Jošihideho Sugu.Abe je taktiež predsedom vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP), ktorá je podľa jeho slov "Pri posledných zmenách vo vláde Abe vlani v októbri vymenoval do funkcie ministra pre kybernetickú bezpečnosť Jošitaku Sakuradu. Ten však vlani v novembri v parlamente vyhlásil, že v živote nepoužil počítač. Sakurada mal taktiež na starosti prípravu olympijských hier v roku 2020. Po sérii prešľapov však ešte začiatkom tohto roka odstúpil.