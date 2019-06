Japonský premiér na historickej návšteve Iránu rokoval s Chameneím

Na archívnej snímke japonský premiér Šinzó Abe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 13. júna (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe sa v rámci úsilia Tokia zmierniť napätie medzi Iránom a USA stretol vo štvrtok s najvyšším iránskym duchovným vodcom ajatolláhom Alím Chameneím. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že Abe je prvým japonským premiérom na návšteve Iránu od islamskej revolúcie z roku 1979.O stretnutí japonského lídra s iránskym klerikom informoval v angličtine písaný Twitter Chameneího kancelárie, ktorý tiež zverejnil spoločnú fotografiu oboch mužov.Japonsko - kľúčový spojenec USA s tradične dobrými vzťahmi s Iránom - dúfa, že bude môcť sprostredkovať komunikáciu medzi Washingtonom a Teheránom.Ide o prvú návštevu svojho druhu za ostatných 41 rokov, hodnotia Abeho cestu japonské médiá.V čase, keď sa prudko zhoršujú vzťahy medzi Iránom a významným spojencom Japonska Spojenými štátmi, sa Abe ponúkol, že bude sprostredkovateľom dialógu, a to priamym rokovaním s predstaviteľmi Iránu.Abe vyzval ešte v stredu počas oficiálnej návštevy Iránu Teherán, aby zohrávalpri posilňovaní mieru na Blízkom východe, a varoval pred hrozbouv regióne.vyhlásil Abe počas spoločnej tlačovej konferencie s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním.Dodal však tiež, že narastajúce napätie vo vzťahoch Teheránu s Washingtonom by mohlo viesť kJaponsko a Irán si zachovávajú dobré vzťahy, keďže na nerastné suroviny chudobné Japonsko je do veľkej miery závislé od dovozu ropy z Blízkeho východu, hoci iránska ropa tvorila vlani iba 5,3 percenta jeho celkového importu.Iránski a americkí lídri sa dostávajú do sporov od zvolenia Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA v roku 2016. Trump stiahol Spojené štáty z jadrovej dohody podpísanej v roku 2015 medzi Iránom a svetovými mocnosťami, pričom zároveň opätovne uvalil na Teherán ekonomické sankcie.Teherán v máji oznámil čiastočné odstúpenie od multilaterálnej dohody o jadrovom programe.Obavy z možného vojenského konfliktu vzrástli po tom, ako USA vyslali do oblasti Perzského zálivu lietadlovú loď s útočnou skupinou ďalších plavidiel, ako aj strategické bombardéry a raketové systémy.