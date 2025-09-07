|
Nedeľa 7.9.2025
Denník - Správy
07. septembra 2025
Japonský premiér Shigeru Ishiba končí po necelom roku, krajina sa ocitá v novej neistote
Japonský premiér Shigeru Ishiba oznámil, že odstúpi z funkcie po menej ako roku vo vedení krajiny, počas ktorého stratil väčšinu v oboch komorách parlamentu. Jeho rozhodnutie prináša novú neistotu pre štvrtú ...
7.9.2025 (SITA.sk) - Japonský premiér Shigeru Ishiba oznámil, že odstúpi z funkcie po menej ako roku vo vedení krajiny, počas ktorého stratil väčšinu v oboch komorách parlamentu. Jeho rozhodnutie prináša novú neistotu pre štvrtú najväčšiu ekonomiku sveta, ktorá zápasí s rastúcimi cenami potravín a dôsledkami amerických ciel na kľúčový automobilový sektor.
„Keďže rokovania o amerických colných opatreniach dosiahli záver, verím, že toto je vhodný moment. Rozhodol som sa uvoľniť miesto ďalšej generácii,“ povedal Ishiba na tlačovej konferencii.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal nariadenie o znížení ciel na japonské automobily z 27,5 % na 15 %, čím sa začína implementácia obchodnej dohody vyjednanej v júli. Napriek tomu však clá stále predstavujú značnú záťaž pre automobilový priemysel.
Ishiba, ktorý sa stal lídrom Liberálno-demokratickej strany (LDP) v septembri 2024, bol desiatym premiérom strany od roku 2000. Podľa médií, sa chcel vyhnúť rozkolu v strane a nebol schopný odolať rastúcim výzvam na svoju rezignáciu. Ministra poľnohospodárstva a bývalého premiéra údajne presvedčili, aby odstúpil dobrovoľne.
Po voľbách do hornej komory v júli vyzývali na jeho odstúpenie aj ďalší členovia LDP vrátane vplyvného bývalého premiéra Taro Aso. Ishibov mandát mal trvať do septembra 2027. Jeho najvýraznejšou súperkou je nacionalistka Sanae Takaichi, ktorá naznačila, že sa uchádza o post lídra. Avšak verejnosť je k nej skeptická, pričom prieskum Nikkei z konca augusta ukázal, že 52 % respondentov považuje súťaž za zbytočnú a preferuje miernejšieho Ishibu.
LDP vládbracajú ne takmer nepretržite od roku 1955, no stráca podporu voličov, ktorí sa obracajú k okrajovým stranám ako populistický Sanseito. Medzi príčiny patrí rast cien, najmä ryže, zhoršujúca sa životná úroveň a hnev na korupčné škandály v strane. Ishiba, skúsený politik, sa stal lídrom LDP po piatom pokuse s víziou „nového Japonska“.
