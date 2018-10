Japonský premiér vymenil polovicu ministrov vo vláde

Na snímke japonský premiér Šinzó Abe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 2. októbra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe urobil zmeny vo svojej vláde, pričom kľúčové diplomatické a ekonomické posty nepreobsadil. Informovala o tom agentúra AP s tým, že k zmene došlo vo vedení ministerstva obrany.K zmenám vo vláde došlo po tom, ako bol Abe znovuzvolený do funkcie predsedu vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP), čo mu otvára cestu k trom ďalším rokom v najvyššej exekutívnej funkcii v krajine. V straníckom hlasovaní Abe porazil svojho jediného vyzývateľa, bývalého ministra obrany Šigerua Išibu, informovala agentúra AP.V porovnaní s predchádzajúcou vládou sa zmenilo obsadenie polovice z 19 postov - do novej vlády prešli ministri zahraničných vecí (Taró Kóno), financií (Taró Asó), obchodu a priemyslu (Hirošige Sekó) a ekonomiky (Tošimicu Motegi), čo je dôležité pre zachovanie kontinuity vzhľadom na prebiehajúce obchodné rokovania s USA.Podľa AP delegoval Abe do novej vlády sebe oddaných ľudí - zrejme s cieľom presadiť svoj sen, ktorým jejaponskej pacifistickej ústavy, platnej od druhej svetovej vojny.Revíziu ústavy podporuje aj nový minister obrany, ktorým sa stal poslanec parlamentu Takeši Iwaja.Okrem toho, že Iwaja podľa prieskumov medzi členmi zákonodarného zboru podporuje zmenu japonskej ústavy, je aj veľkým odporcom používania jadrových zbraní a ich rozmiestnenia na území Japonska. Je však za opätovné spustenie japonských jadrových elektrární, ktoré boli odstavené po havárii v elektrárni vo Fukušime z roku 2011. Patrí aj k politikom, ktorý presadzujú tvrdý postoj Japonska voči Číne a posilňovaniu jej strategického postavenia.Ústava schválená po kapitulácii Japonska na konci druhej svetovej vojny nastolila demokratické procesy, zakotvila úlohu cisára v štáte a zabezpečila pacifistický charakter krajiny. Postupne sa však v Japonsku dostala k moci nová vlna politikov, ktorí vyzývajú, aby bolo Japonsku priznané právo mať regulárnu armádu.