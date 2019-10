Japonský profesor: Intronizácia je vyvrcholením nástupu cisára na trón

Naruhito, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 21. októbra (TASR) – Intronizácia japonského cisára Naruhita, ktorá sa uskutoční v utorok, sa bude konať v Tokiu druhýkrát. Napriek tomu, že predchádzajúci cisári sídlili v Tokiu, slávnostné ceremónie sa konali v Kjóte. Pre TASR to uviedol japonský profesor Hideaki Kimura, ktorý pôsobí na tokijskej Univerzite Waseda. Okrem toho, že hovorí po slovensky, venuje sa aj prekladu slovenských kníh. Preložil napríklad Knihu o cintoríne Daniely Kapitáňovej.Intronizácia je podľa neho významnou udalosťou, ktorá je vyvrcholením nástupu cisára na trón.konštatoval.Aj keď Japonsko má cisára, ktorý predstavuje veľký symbol, krajina sa neoznačuje za cisárstvo.vysvetlil Kimura.Ako ďalej uviedol, minulý víkend sa konal "nácvik" intronizačného sprievodu. Médiá priniesli zábery z trasy a odporúčali miesta, odkiaľ sa dajú urobiť najkrajšie zábery cisárskeho páru v otvorenom aute. V novinách bola zverejnená aj mapa s trasou sprievodu.dodal Kimura.Medzičasom však médiá priniesli informáciu, že Japonsko plánuje tento veľký slávnostný sprievod odložiť. Mal sa konať 22. októbra po oficiálnej intronizácii nového japonského cisára. Úrady sa sprievod rozhodli odložiť po tom, čo Japonsko nedávno zasiahol ničivý tajfún Hagibis, ktorý si vyžiadal takmer 80 obetí na životoch. Sprievod mal byť súčasťou viacerých podujatí sprevádzajúcich oficiálne uvedenie cisára Naruhita na chryzantémový trón. Ostatné podujatia, ako sú náboženské rituály spojené s intronizáciou či cisársky banket, by sa mali uskutočniť podľa plánu.Prvá etapa intronizácie japonského cisára Naruhita sa konala už v máji. Japonsko ňou vstúpilo do novej éry Reiwa (nádherná harmónia). Tá sa začala po abdikácii jeho otca a predchodcu cisára Akihita. Jeho éra bola známa ako Heisei (všadeprítomný mier).uviedol profesor Kimura.uzavrel.Cisár Akihito bol v tejto najstaršej monarchii sveta za viac než 200 rokov prvým cisárom, ktorý odstúpil. Jeho syn a nástupca Naruhito je v poradí 126. japonským cisárom. Formálne "zdedí" cisárske symboly - starodávny meč, klenoty a zrkadlo, ktoré údajne nikdy neopúšťajú palác. Podľa tradície bohyňa slnka Amaterasu pôvodne venovala tieto dary svojmu vnukovi Džimmuovi, keď zostúpil v roku 660 pred n. l. na zem. Džimmu sa stal zakladateľom japonskej cisárskej dynastie a prvým cisárom. Japonský cisár nemá korunu.