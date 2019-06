Japonský útočník Kubo má namierené do Realu Madrid

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 14. júna (TASR) - Japonský futbalový supertalent Takefusa Kubo má údajne namierené do Realu Madrid. Iba 18-ročný útočník FC Tokio len pred niekoľkými dňami debutoval v japonskej reprezentácii a figuruje aj v nominácii na nadchádzajúcu Copa America.Ako uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na japonské médiá, o Kuba sa zaujíma aj Paríž St. Germain, FC Barcelona a Manchester City. Už ako 9-ročný využil pozvanie do akadémie FC Barcelony, teraz má údajne na stole ponuku od 13-násobného európskeho šampióna z Realu. "Los Blancos" mu ponúkajú 2 milióny eur ročne a možnosť získať skúsenosti v rezerve v druholigovej Castille. "Barca" chcela s japonským futbalistom podpísať zmluvu už v roku 2014, ale to jej zmaril transferový trest od FIFA za podpisovanie zmlúv s mladými hráčmi pod vekovým limitom.