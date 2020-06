Jarmočníci na D1 pred Bratislavou protestne spomalili dopravu. Takto nič nevybavíte, odkázal im Matovič

Protestovali tak proti obmedzeniu počtu ľudí na spoločenských podujatiach, akými sú jarmoky, rôzne príležitostné trhy, hody a ďalšie podujatia.

Mestá rušia trhy a jarmoky

Práve pre obmedzenie počtu návštevníkov na tisíc až do konca roku 2020 mnohé mestá a obce zrušili svoje jarmoky a iné podujatia. Drobní podnikatelia, medzi ktorých patria aj predajcovia na týchto príležitostných trhoch, tak prichádzajú o zárobok.

Podporu predajcom z jarmokov vyjadrila aj Slovenská živnostenská komora. „Títo ľudia predstavujú špecifickú skupinu živnostníkov. Sú odkázaní na tradičné akcie a obvykle len počas určitej sezónny, kde si musia zarobiť pre seba a svoje rodiny na zvyšok roka,“ povedal Oldřich Holiš, predseda Slovenskej živnostenskej komory.

Skoršie uvoľňovanie zákazov

Vyjadril presvedčenie, že vláda príde s návrhom skoršieho uvoľnenia zákazu účasti nad 1 000 ľudí na spoločenských podujatiach. Blokovanie diaľnice nepovažuje Holiš za najšťastnejšie riešenie, vláda však podľa neho na takýto spôsob protestu reaguje. „Tak ako to zafungovalo pri fitness centrách, tak isto to môže zafungovať aj pri jarmočníkoch,“ povedal Holiš.

Skoršie uvoľnenie počtu návštevníkov na podujatiach podľa neho privítajú nielen jarmočníci ale aj samosprávy, ktoré organizujú desiatky rokov pravidelné hody, jarmoky, festivaly a kultúrne podujatia. „Verím, že pri dodržaní základných hygienických postupov sa čoskoro budú môcť organizovať aj podujatia s 5 tisíc účastníkmi,“ dodal Holiš.

Práve pre oznámené obmedzenie počtu návštevníkov zrušili septembrové jarmoky Trnava, Hlohovec a mnohé ďalšie mestá. Ohrozené sú aj tradičné jesenné podujatia pri príležitosti vinobrania, ale aj dni obcí, hodové slávnosti a ďalšie akcie.

Polícia rozdala niekoľko pokút

Polícia pri rannom protestnom spomalení dopravy udelila sedem pokút, jednému vodičovi kamióna zadržala vodičský preukaz.

„Polícia upozornila organizátora na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. V rámci plnenia úloh polície na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou premávky sme skontrolovali vodičov, technický stav vozidiel a vykonali dychové skúšky,“ informovala agentúru SITA trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Výsledkom kontroly bolo sedem priestupkov vyriešených na mieste v blokovom konaní. V jednom prípade jazdil vodič kamióna bez evidenčného čísla, polícia ho vyriešila oznámením na dopravný inšpektorát a zadržaním vodičského preukazu. Na protestnej jazde sa zúčastnilo približne sto vozidiel.

Reakcia premiéra Matoviča

Premiér Igor Matovič predajcom z jarmokov odkázal, že touto a ani inou formou protestov nič nevybavia. O tom, či budú, alebo nebudú môcť byť jarmoky organizované do konca tohto roka, rozhodne podľa premiéra odborné konzílium. Informoval o tom v pondelok po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR.

„Dostal som list, ktorý mal dve strany. Bola tam pre mňa kľúčová jedna veta. Ak dovtedy a dovtedy toto a toto neurobíte, zablokujeme diaľnicu. Tým pádom som to považoval za vybavené. S takýmito ľuďmi sa nevyjednáva. Čo sa týka slušných predajcov na jarmokoch, tým odkazujem, že vďaka konzíliu máme najlepšie výsledky z pohľadu počtu úmrtí na počet obyvateľov. Preto žiadam predajcov z jarmokov, nech sa obrátia na konzílium. Oni zvážia ich požiadavky a buď im vyhovejú, alebo nie. Žiadnym blokovaním diaľnice si nikto na Slovensku nič nevyboxuje,“ uviedol Igor Matovič.

Nikto podľa premiéra nepresvedčí protestmi konzílium odborníkov, aby zmenili svoj pohľad na vec bez odborného posúdenia.

„My ako vláda budeme chrániť kritickú infraštruktúru štátu. Tam by právo zhromažďovať sa nemalo byť umožnené. Inak môžu ísť ľudia blokovať aj vchod do jadrovej elektrárne. O všetkom rozhodne konzílium odborníkov, nikto iný nebude rozhodovať o krajine. Odborníci z konzília nám zabezpečili výborné čísla, ktoré máme. Máme prípady, ktoré sa k nám dostali posledné dni cestovaním. Nemôžeme preto sľúbiť, že niekde v septembri bude nejaký jarmok. Zatiaľ sa o ničom takom neuvažuje, keď to bude možné, konzílium k tomu určite pristúpi,“ dodal premiér.